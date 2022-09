Für den rot-weiß-roten Fußball-Frauenserienmeister SKN St. Pölten, der seit 2013 nicht weniger als 14 nationale Titel gewonnen hat, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Den "Wölfinnen" gelang in einer aufreibenden Zitterpartie als erstem österreichischen Klub der Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Dafür gibt's 400.000 Euro – Peanuts im Vergleich zu jenen 15,6 Millionen, die bei den Männern als "Eintrittsgeld" ausgeschüttet werden.