Weltmeister beeindruckt

"Österreich hat ein tolles Team, das viel Engagement an den Tag gelegt hat. Das muss man anerkennen", sagte Frankreichs Teamchef Didier Deschamps nach dem 1:1 in der Fußball-Nations-League in Wien.

Auch Kapitän Hugo Lloris hatte lobende Worte für die rot-weiß-rote Equipe von Ralf Rangnick parat. "Mit dem neuen Trainer ist ein neuer Stil, eine neue DNA in diese Mannschaft gekommen. Darauf waren wir vorbereitet. Sie pressen stark und sehr hoch. Österreich hat in der ersten Hälfte sehr aggressiv gespielt, die zweite haben wir klar kontrolliert, aber leider nicht gewonnen. Die Chancen waren da." Mehr als der Ausgleichstreffer von "Joker" Kylian Mbappe, der bei den Franzosen heute (20.45 Uhr, DAZN) in Saint-Denis gegen Kroatien in der Startelf erwartet wird, sprang aber nicht heraus.

"Die Spieler sind zum Ausklang der Saison müde, das soll aber keine Ausrede sein", erläuterte Deschamps. So reagiert ein Sir.