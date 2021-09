Welche Position passt am besten zu ÖFB-Kapitän David Alaba?

Manchester City erteilte RB Leipzig eine 6:3-Lektion, Ajax Amsterdam gewann bei Sporting 5:1, Liverpool besiegte AC Milan 3:2. Abseits dieser drei Torfestivals geizten die Teams in der Champions-League-Runde am Mittwoch aber mit Treffern. Real Madrid mühte sich mit ÖFB-Ass David Alaba in der Abwehrzentrale bei Italiens Fußball-Champion Inter Mailand, siegte durch ein spätes Tor von Rodrygo (90.) jedoch mit 1:0.