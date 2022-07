Wegen Satire-Beitrag: DFB-Stürmerin Popp kommt mit Schnauzbart zur Pressekonferenz

Deutschland trifft am Sonntag (18 Uhr) im EM-Finale auf Englands Gastgeberinnen. Die Stimmung im Lager der Deutschen dürfte ausgezeichnet sein.

Diesen Eindruck bestätigte bei der Pressekonferenz am Freitag Torjägerin Alexandra Popp, als sie mit einem falschen Schnauzbart erschien und sich lachend mit „Hallo, ich bin der Alexander, ich freue mich, dass ich hier bin“ vorstellte.

Hintergrund war ein Artikel des deutschen Satire-Magazins „Der Postillon“, der tags zuvor mittels Fotomontage Popp einen Schnauzer verpasst hatte und dazu titelte: „Wird von Hansi Flick für Katar (Männer-WM; Anm.) nominiert: Alexander Popp“.

„Wir wollen uns auch einen Spaß daraus machen, was so alles in den sozialen Medien passiert“, fügte die 31-Jährige Popp bei der Pressekonferenz hinzu.