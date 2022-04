Was nun, FC Bayern München?

Seine erste Saison als Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern hatte sich Julian Nagelsmann anders vorgestellt. Das gab er nach dem Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale gegen Villarreal zu. Das 1:1 im Rückspiel war nach der 0:1-Niederlage beim Hinspiel zu wenig. Die Spanier treffen jetzt im Halbfinale auf den FC Liverpool, der nach dem gestrigen 3:3 gegen Benfica mit einem Gesamtscore von 6:4 aufgestiegen ist.

Für die Bayern bleibt wohl als Trostpreis "nur" der Bundesliga-Titel. "Ich glaube nicht, dass das für Bayern ausreichend ist", urteilte Nagelsmann, der im Sommer anstelle des als DFB-Nationalcoach angelobten Hansi Flick übernommen hatte. Auf Nagelsmann wartet nun eine ungemütliche Zeit mit vielen medial ausgetragenen Personaldiskussionen.

Julian Nagelsmann steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Bild: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Kahn verteidigt das Team

Bei seiner 25. Champions-League-Teilnahme scheiterten die Münchner zum insgesamt achten Mal und zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale.

FCB-Vorstandschef Oliver Kahn nahm seine Spieler in Schutz. "Wir sind ausgeschieden, werden aber nicht in Tränen ausbrechen, sondern in der nächsten Saison erneut angreifen. Mehr Einsatz und Wille, als die Mannschaft gezeigt hat, geht nicht."

Was nun auf ihn zukomme, wisse er nicht, sagte Nagelsmann mit einer Mischung aus Trotz und Ratlosigkeit. "Angst habe ich aber nicht. Da gibt es Schlimmeres", meinte der frühere Hoffenheim- und Leipzig-Coach, der das erste Mal bei einem Großklub in unruhigerem Fahrwasser ist.

Die große Frage ist, was im Sommer in Sachen Transfers in München passiert. Robert Lewandowski, der Schütze des 1:0 beim 1:1 im Rückspiel, soll einen Abwanderungswunsch deponiert haben und mit einem Wechsel zum FC Barcelona liebäugeln. Der Vertrag des polnischen Torjägers läuft aber noch bis Sommer 2023.

Unabhängig davon besteht Handlungsbedarf in der Abwehr. Die Bayern haben den Abgang von David Alaba, der mit Real Madrid im Champions-League-Semifinale steht, nicht verkraftet. Der 29-jährige Wiener scheint punktgenau den Absprung geschafft zu haben, er darf nach wie vor mit der größten europäischen Klubtrophäe liebäugeln. Allerdings war es extrem knapp im Viertelfinale gegen den FC Chelsea, der nach der 1:3-Heimniederlage um ein Haar den Spieß umdrehte.

David Alaba im Kopfballduell mit Kai Havertz vom FC Chelsea. Bild: GEPA pictures/ ZUMA Press/ Jonathan Moscrop/ Sportimage

Die "Blues" führten in Madrid 3:0, der 3:2-Erfolg nach Verlängerung in einem hochklassigen Offensivspektakel bedeutete letztlich das Aus. Klar, dass Alaba erleichtert aufatmete. "Der Fußball schreibt oft kranke Geschichten, das war wieder einmal so eine", sagte der ÖFB-Teamkapitän: "Chelsea hat das Spiel ganz klar gemacht, aber wir haben keine Sekunde aufgehört, an uns zu glauben. Wir haben schon öfter in dieser Saison gezeigt, dass wir zurückschlagen können."

Rodrygo hatte Real in der 80. Minute nach einer sensationellen Flanke von Luka Modric mit dem Außenrist in die Verlängerung gerettet, dann war Karim Benzema zur Stelle (96.). Im Halbfinale trifft Real jetzt auf Manchester City. Die Engländer stiegen nach dem gestrigen dramatischen 0:0 gegen Atletico Madrid samt zwölf Minuten Nachspielzeit mit einem Gesamtscore von 1:0 auf.