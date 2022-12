Was Messi und ein Ei auf Instagram gemeinsam haben

Endlich hat er es geschafft: Lionel Messi hält den WM-Pokal in den Händen. „Ich habe so oft davon geträumt, ich wollte es so sehr, dass ich es immer noch nicht glauben kann“, schreibt er zu einem Foto auf Instagram, das ihn strahlend mit der Trophäe zeigt.

Und dieses sprengt in den sozialen Medien gerade alle Rekorde: Das Posting erreichte bis Dienstagfrüh bereits mehr als 54 Millionen „Likes“ bei Instagram. Damit ist es jetzt schon der Beitrag mit den meisten „Likes“ von einer Sport-Persönlichkeit in der Geschichte.

Nur ein simples Foto von einem Hühner-Ei liegt noch vor dem Fußball-Ausnahmekönner. Dieses brach im Januar 2019 unter dem Namen „world_record_egg“ den Rekord für die meisten Likes auf Instagram, vertrieb sogar die Influencerin Kylie Jenner von der Spitze. Das Foto liegt bei knapp 56 Millionen „Likes“, ist der aktuelle Instagram-Rekordhalter.

Dies könnte sich in den nächsten Stunden jedoch ändern...

