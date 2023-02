Warum Bayerns Coman nach seinem Tor nicht jubelte

PARIS. Wieder einmal Kingsley Coman – geboren und aufgewachsen in Paris, hat Bayerns französischer Legionär die Münchner im Achtelfinalhinspiel der Fußball-Champions-League just in seiner Heimatstadt gegen Paris Saint-Germain zu einem 1:0-Sieg geschossen. "Hier ist meine Heimat, ich bin in Paris geboren. Ich wollte nicht jubeln, aber ich bin sehr froh über das Spiel", sagte der französische Teamspieler, der auch im Champions-League-Finale 2020 gegen PSG den einzigen Treffer erzielt hatte.

In der 75. Minute ging der 26-Jährige vom Platz und schenkte sein Trikot einem Ballbuben. "Ich habe ein bisschen Wadenprobleme und einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen", sagte Coman bei Amazon Prime Video. "Aber ich hoffe, das dauert nur ein paar Tage."

Lob erhielt auch Torhüter Yann Sommer nach seinem ersten Champions-League-Einsatz für die Bayern. "Das zeichnet einen Torwart bei Bayern München aus, dass man nicht so viel zu tun bekommt, aber wenn man gebraucht wird, da ist", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn über den 34-Jährigen. "Das ist natürlich ein Geschenk als Torwart, wenn die Vorderleute so verteidigen", leitete Sommer das Lob gleich weiter. Seine beste Aktion war eine Abwehr per Kopf gegen den frei auf ihn zulaufenden Kylian Mbappe. Das bewahrte die gute Ausgangsposition vor dem Heimspiel am 8. März. Trainer Julian Nagelsmann: "Der erste Schritt ist geschafft, den zweiten wollen wir folgen lassen."

Mbappe nährt die Hoffnung

Für die Pariser war es die fünfte Niederlage im elften Pflichtspiel des Jahres. Zum zweiten Mal in Folge droht das Champions-League-Aus schon im Achtelfinale. "Diese Niederlage kann die Optik der Saison der Pariser verändern, die in der Champions League nun noch eine Gnadenfrist haben, so gut wie ausgeschieden sind und intern mitten in einer Phase des Nachdenkens sind", schrieb die Tageszeitung "Le Parisien".

Mbappe gab sich zuversichtlich für das Rückspiel in München. "Wir müssen uns am letzten Teil des Spiels aufrichten. Wir lagen hinten, haben aber gesehen, dass wir ihnen Probleme bereiten können", erklärte der 24-Jährige. Zuletzt angeschlagen, war er erst in der 54. Minute aufs Feld gekommen. "Ich sollte nicht spielen, aber ich wollte meinen Kollegen helfen, wollte Energie bringen. Wir haben alles probiert, mehr konnte ich nicht tun."

PSG-Trainer Christophe Galtier erklärte, dass man mit Mbappes Einwechslung ein "Risiko" eingegangen sei. Er nahm das Resultat unmittelbar nach dem Schlusspfiff relativ gelassen zur Kenntnis. "Heute ist niemand ausgeschieden und niemand weitergekommen."

Mehr zum Thema Fußball International 1:0 – Die Bayern legten in Paris vor Champions League: Kingsley Coman traf auswärts gegen seinen Ex-Klub Paris Saint Germain zum Sieg 1:0 – Die Bayern legten in Paris vor

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.