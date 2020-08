Wann hat der Spuk ein Ende?

In zwei Wochen wissen wir, wer die Europa League beziehungsweise die Champions League gewonnen hat. Die Finalserie wird im Zeitraffer-Modus abgewickelt. Dem europäischen Fußballverband UEFA ist es gelungen, in ein Zeitfenster von 18 Tagen 26 Spiele hineinzupressen. Alleinstellungsmerkmal hat er mit diesem Powerplay keines. Auch auf anderen sportlichen Bühnen, wo Millionen auf dem Spiel stehen, wird nach dem Corona-Lockdown auf das Tempo gedrückt, als gäbe es kein Morgen. In Berlin bringt die Formel E gerade mit sechs Rennen innerhalb von neun Tagen die Saison im Eilverfahren ins Ziel. In den USA werden die hochbezahlten Profis in der NBA (Basketball) und NHL (Eishockey) nach Wochen im Stand-by-Modus jetzt zu hyperaktiven Duracell-Haserln. Möge ihnen nie der Saft ausgehen.

Die Event-Offensive in den Sport-Arenen kann über eine Tatsache allerdings nicht hinwegtäuschen: Eine Rückkehr zur Normalität mit gut gefüllten Stadien ist noch nicht in Sicht, der Spuk der Geisterspiele hat noch kein Ende. Dort, wo die Sport-Maschinerie von fetten TV-Geldern geschmiert wird, braucht es aber keine ausverkauften Stadien. Die Atmosphäre kommt aus der Konserve wie die künstlichen Lacher bei Comedy-Serien. Das muss reichen. Ob sich für viele Fans trotzdem bald der Spaß aufhört, werden die Einschaltquoten beziehungsweise die Zahl der verkauften Pay-TV-Abos zeigen.

Basis mit wenig Rückenwind

Dass die auf Gewinnmaximierung getrimmten Profi-Ligen jetzt versuchen, zu retten, was zu retten ist, ist legitim. Ein allzu langes Time-out würde ihre Geschäftsmodelle und damit Arbeitsplätze zerstören. Es geht nicht nur um Superstars, deren Gagen inzwischen nicht mehr super, sondern eher obszön sind. Im Backstage-Bereich werken viele Menschen, die mit ihrem Einkommen so recht und schlecht auskommen. Abgesehen davon hat der Spitzensport Strahlkraft und damit Breitenwirkung. Er inspiriert Kinder und Jugendliche, sich sportlich zu betätigen. Blöd halt nur, dass die sportliche Basis auf Vereinsebene in Zeiten wie diesen nicht den politischen Rückenwind genießt wie die Formel 1 oder der Profi-Fußball.

Wer glaubt, das Gedränge im sportlichen Veranstaltungskalender sei jetzt eine Ausnahmesituation, der irrt. Das Coronavirus ist wie ein Schneepflug durch die Jahresplanung gefahren, der Abbau des Veranstaltungsstaus wird sich weit in das Jahr 2021 hineinziehen. Im Fußball verlagert sich das Pressing demnächst von den Klubs auf die Ebene der Nationalmannschaften. Die UEFA wird künftig bei den Länderspielen Dreierpacks schnüren, um alle Bewerbe irgendwie ins Ziel zu bringen. Und das Internationale Olympische Comité beschert uns bald innerhalb von sieben Monaten Olympische Sommer- (August 2021 in Tokio) und Winter-Spiele (Februar 2022 in Peking). Alles schön und gut – solange der Spitzensport im Vollgas-Betrieb nicht seine Spitzensportler frisst.

Die Corona-Krise wäre eine Chance gewesen, eine Art "Datenträgerbereinigung" zu unternehmen, die Programme zu entstauben und neu zu formatieren. Der Profi-Sport hat sich (wie viele andere Wirtschaftszweige) dazu entschlossen, anstelle der Reset-Taste den Schnellvorlauf zu drücken. Wo wird das hinführen?