WAC: "Kein touristischer Ausflug" nach London

Die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Europa-League ist für den Wolfsberger AC nach dem mit 1:4 verlorenen Hinspiel in Budapest gleich null. Trotzdem wollen die Kärntner heute (18 Uhr, DAZN) in London gegen Tottenham ein Ausrufezeichen setzen und sich mit Abstand verabschieden. "Für uns ist das kein touristischer Ausflug", versicherte WAC-Coach Ferdinand Feldhofer vor dem Gastspiel an der noblen White Hart Lane. Im Tottenham-Stadion, dessen Errichtung eine Milliarde Euro verschlungen hatte, musste sich der LASK in der Gruppenphase 0:3 geschlagen geben.

Damals – am 22. Oktober 2020 – war Tottenham allerdings im Hoch, jetzt ist das Team von Jose Mourinho nur noch Mittelmaß in der englischen Premier League.

Kein Wunder nach fünf Niederlagen in den jüngsten sechs Meisterschaftsrunden. Die Spurs müssen also liefern. Das weiß auch Feldhofer: "Ich denke nicht, dass sie uns auf die leichte Schulter nehmen werden."

Wegen der britischen Variante des Coronavirus hat sich die Reiseroute des WAC verändert. Weil es in Österreich ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien gibt, wird das Team am Donnerstag auf dem Flughafen in Ljubljana ankommen und von dort aus mit dem Bus zurück ins Lavanttal reisen. Eine anschließende Quarantäne soll Michael Liendl & Co erspart bleiben.

Mourinho muss auf sich schauen und mit größer werdendem Druck umgehen. Kein Problem? "Wir haben eine Serie von schlechten Ergebnissen. Aber es gibt keine bessere Methoden als meine und die meines Trainerstabs", sagt er.