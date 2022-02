Vor dem Schlager gegen Salzburg ist die Stimmung bei den Bayern im Keller

Bereits am Samstag Vormittag war der Champions-League-Hit zwischen Salzburg und Bayern München ausverkauft gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte noch niemand gewusst, dass die Bayern ein paar Stunden später mit einem 2:4 bei Aufsteiger Bochum viel zu erklären hatten. "Die Bayern-Abwehr hätte aktuell sogar gegen Hartberg große Probleme", sagte etwa der frühere SV-Ried-Trainer Alfred Tatar in seiner Analyse für den TV-Sender Sky.

Eines wurde erneut offensichtlich: Den Bayern fehlt aktuell ein echter Leader in der Defensive. Das beginnt bei Ersatztorhüter Sven Ulreich, der für den verletzten Manuel Neuer einspringen musste, und endet bei der Abwehr, die ohne echten Anführer-Typen wie früher David Alaba oder Jerome Boateng auskommen muss. Dazu ist ausgerechnet der Ex-Salzburger Dayot Upamecano, im Sommer gemeinsam mit Trainer Julian Nagelsmann von Leipzig gekommen, nur ein Schatten seiner selbst.

Die Münchner versuchten erst gar nicht, die Niederlage schönzureden, oder als einmaligen Ausrutscher zu sehen. "Es passiert zu oft. Das kenne ich von uns aus der Vergangenheit nicht, dass wir mehrfach vier, fünf Tore kassieren", nahm Joshua Kimmich Bezug auf das 0:5 der Münchner im Pokal im Herbst in Mönchengladbach.

Ähnlich bedient wie Kimmich wirkte Trainer Julian Nagelsmann. Er sprach von einem "beschissenen Spiel". Noch im September war Bochum mit 7:0 besiegt worden. Der Vorsprung in der Meisterschaft auf Dortmund (3:0 bei Union Berlin) ist mit sechs Punkten weiterhin komfortabel. Dennoch warnte Kimmich vor anhaltender Fahrlässigkeit: "So kann man in kein Spiel gehen. Egal wie viel Vorsprung wir auch haben."

Desolate 31 Minuten

Es waren desolate 31 Minuten, in denen die Bayern die Treffer von Christopher Antwi-Adjei, Jürgen Locaida, Cristian Gamboa und Gerrit Holtmann kassierten. Mehr als drei Tore in der ersten Hälfte kassierten die Bayern zuletzt 1975 in Frankfurt (0:5 zur Pause).

Nagelsmann gab sich mit Blick auf die Champions League zuversichtlich: "Mir wird nicht bange." In der Pause war Nagelsmann in der Kabine nicht laut geworden. "Wenn man in der Halbzeit 1:4 hinten liegt, muss man als Trainer nicht noch reinschreien. Dann muss jeder Spieler selber wissen, das war offensichtlich Grütze, was wir in den ersten 45 Minuten gemacht haben."

Bei Salzburg stimmt die Richtung nach dem 2:1 bei Rapid. "Man hat gesehen, unsere Mentalität ist in Ordnung. Das gibt uns den nötigen Rückenwind für das Spiel gegen die Bayern", sagte Trainer Matthias Jaissle nachdem sein Team ein 0:1 noch in einen Sieg verwandelt hatte.