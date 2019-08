Von machbar bis Hammergruppe: Für Salzburg ist heute alles möglich

"Das ist großartig für den Verein, der so lange darauf gewartet hat", meinte Salzburg-Coach Jesse Marsch im Hinblick auf die elf gescheiterten Anläufe der Red-Bull-Ära, die dem Ligakrösus Sommer für Sommer verlässlich Hohn und Spott einbrachten. Dass der heimische Meister diesmal einen Fixplatz ergattert hat, geht hauptsächlich auf das Konto der "Bullen", die in den vergangenen Saisonen in der Europa League zahlreiche Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung holten.

Der Stellenwert der Marsch-Truppe zeigt sich schon daran, dass man bei der Auslosung im dritten von vier Töpfen liegt. Einige große Namen, die ebenfalls von dort gezogen werden, bleiben Salzburg damit erspart. Valentino Lazaros Arbeitgeber Inter Mailand, Valencia oder Bayer Leverkusen (Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic, Ramazan Özcan) werden - zumindest in der Gruppenphase - nicht in Wals-Siezenheim gastieren. Ein absoluter Top-Gegner ist mit Blick auf Topf eins quasi garantiert. Dort befinden sich Titelverteidiger Liverpool, EL-Sieger Chelsea, der FC Barcelona, Manchester City, Juventus Turin, Bayern München (David Alaba) und Paris Saint-Germain. Lediglich Zenit St. Petersburg figuriert hier gewissermaßen als "graue Maus".

Mit den Madrider Großclubs Real und Atletico, Tottenham oder Benfica Lissabon hat auch Topf zwei echte Kracher zu bieten, zudem besteht die Möglichkeit auf ein Wiedersehen mit Borussia Dortmund und SSC Napoli. Das nominell stärkste Team aus Topf vier ist RB Leipzig (Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Stefan Ilsanker, Hannes Wolf), auch Atalanta, Racing Genk und Galatasaray finden sich dort.

Marsch hoffte zwar einerseits auf Knaller, aber auch auf eine gnädige Fortuna. "Hoffentlich bekommen wir nicht von jedem Topf den Topverein. Wenn wir den FC Barcelona bekommen, dann müssen wir nicht auch noch Real Madrid oder Atletico bekommen", betonte der US-Amerikaner.

Die Topfeinteilung für die Auslosung der Gruppenphase in der Fußball-Champions-League am Donnerstag (18.00 Uhr) in Monaco:

Topf 1: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus Turin, Bayern München (Alaba), Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg

Topf 2: Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Napoli, Schachtar Donezk, Tottenham Hotspur, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam

Topf 3: Bayer Leverkusen (Baumgartlinger, Dragovic, Özcan), Red Bull Salzburg, Olympiakos Piräus, Valencia, Inter Mailand (Lazaro), Dinamo Zagreb (Dilaver), Olympique Lyon, Brügge

Topf 4: KRC Genk, Galatasaray Istanbul, RB Leipzig (Sabitzer, Ilsanker, Laimer, Wolf), Roter Stern Belgrad, Atalanta Bergamo, OSC Lille, Lok Moskau, Slavia Prag

Für LASK und WAC sind große Namen fast garantiert

Namhafte Gegner sind für den LASK und den WAC in der Fußball-Europa-League fast garantiert. U.a. der fünffache UEFA-Cup- bzw- EL-Gewinner FC Sevilla, Manchester United, Arsenal und die AS Roma winken als Kontrahenten in der am 19. September beginnenden Gruppenphase. Die Auslosung steigt am Freitag (13.00 Uhr/live Eurosport) in Monaco.

Während sich die beiden heimischen Vertreter im letzten der vier Lostöpfe wiederfinden, liegen genannte Großclubs allesamt im ersten - gemeinsam mit Lazio Rom, FC Porto, Dynamo Kiew, Sporting Lissabon, ZSKA Moskau, VfL Wolfsburg, Besiktas Istanbul und FC Basel. Für den LASK hätten Duelle mit den letzten drei besondere Brisanz. Wolfsburg ist der aktuelle Club von Trainer Oliver Glasner, der bis zum Sommer den Erfolgsfußball der Linzer prägte. Gegen Besiktas zog man in der Vorsaison in der EL-Quali den Kürzeren, gegen Basel setzten sich die Oberösterreicher erst vor gut zwei Wochen in der 3. Runde der Champions-League-Quali durch.

Angesichts der genannten Teams lässt sich aus Sicht des Vizemeisters auch das Champions-League-Aus gegen Brügge etwas leichter verdauen. "In dem Moment, wo du weißt, dass du zu solchen Stadien fliegst, ist es wieder ein megagrandioses Gefühl", meinte LASK-Tormann Alexander Schlager.

19. September: Gruppenphase, Spieltag eins

3. Oktober: Gruppenphase, Spieltag zwei

24. Oktober: Gruppenphase, Spieltag drei

7. November: Gruppenphase, Spieltag vier

28. November: Gruppenphase, Spieltag fünf

12. Dezember: Gruppenphase, Spieltag sechs

Die Spiele in der Europa League werden auf Puls4 übertragen.

