Von der Kulisse beflügelt: Australien stürmt in das Frauen-WM-Achtelfinale

Im Gegensatz zu Neuseeland bleibt Co-Gastgeber Australien dem Fußball-Frauen-WM-Turnier länger erhalten. Und das in überzeugender Manier: Die "Matildas" hielten dem Druck im Gruppenfinale gegen Kanada stand und schickten die Weltranglisten-Siebenten um Rekordspielerin Christine Sinclair (40) mit einer 4:0-(2:0)-Packung nach Hause. Das war ganz nach dem Geschmack der meisten der 27.706 Fans im Melbourne Rectangular Stadium, wo von der ersten Sekunde an die Entschlossenheit der Australierinnen zu spüren war.

Obwohl sich Superstar Samantha Kerr (FC Chelsea) neuerlich nicht matchfit meldete, sprühten die Australierinnen vor Spielfreude. "Wir sind extrem glücklich, weil wir das, was wir uns vorgenommen hatten, auf den Platz gebracht haben. Wir wollten mutig sein und unbedingt gewinnen", betonte Real-Madrid-Stürmerin Hayley Raso, die mit den ersten beiden Treffern (9., 39.) die Weichen gestellt hatte. Später sollten sich auch noch Mary Fowler (58.) und Stephanie Catley (94./Elfmeter) in die Schützenliste eintragen.

Ein Punkt wäre für den Aufstieg zu wenig gewesen. Das zweite Achtelfinalticket in der Gruppe B lösten die noch ungeschlagenen Nigerianerinnen, denen ein 0:0 gegen Irland genügte.

Japan überzeugte gegen Spanien

Gemessen an den bisher gezeigten Leistungen führt der Weg zum WM-Pokal definitiv über Japan. Die Weltmeisterinnen von 2015 marschierten makellos durch Pool C: Drei Matches, drei Siege, 11:0 Tore – Herz, was willst du mehr? Die ebenfalls aufgestiegenen Spanierinnen schlitterten trotz 77 Prozent Ballbesitz und eines Plus bei den Abschlüssen (10:8) in ein 0:4-(0:3)-Debakel gegen die Asiatinnen, die ihre gnadenlose Konterstärke ausspielten. Hinata Miyazawa steuerte das 1:0 (12.) und das 3:0 (40.) bei, zum 2:0 (29.) leistete sie die Vorarbeit. Die 23-Jährige führt mit vier Treffern und einem Assist die WM-Schützenliste an.

Am Dienstag wollen zwei weitere Co-Favoritinnen ihre Fahrkarte für die K.-o.-Phase lösen: Titelverteidiger USA genügt um 9 Uhr (ORF 1) gegen Portugal ebenso ein Remis zum Weiterkommen wie Europameister England um 13 Uhr (ORF 1) gegen China. Den Britinnen fehlt Mittelfeldregisseurin Keira Walsh, sie hatte aber Glück im Unglück: Der Verdacht auf Kreuzbandriss bestätigte sich nicht.

Tabellen und Ergebnisse

Gruppe A

Endstand: 1. Sui 5, 2. Nor 4, 3. Nzl 4, 4. Phi 3

Endstand: 1. Sui 5, 2. Nor 4, 3. Nzl 4, 4. Phi 3 Gruppe B

Irland – Nigeria 0:0

Kanada – Australien 0:4 (0:2)

Tore: Raso (9., 39.), Fowler (58.), Catley (94./ Elfmeter)

Endstand: 1. Aus 6, 2. Ngr 5, 3. Can 4, 4. Irl 1

Irland – Nigeria 0:0 Kanada – Australien 0:4 (0:2) Tore: Raso (9., 39.), Fowler (58.), Catley (94./ Elfmeter) Endstand: 1. Aus 6, 2. Ngr 5, 3. Can 4, 4. Irl 1 Gruppe C

Japan – Spanien 4:0 (3:0)

Tore: Miyazawa (12., 40.), Ueki (29.), Tanaka (82.)

Costa Rica – Sambia 1:3 (0:2)

Tore: Herrera (47.); Mweemba (3.), Banda (31./ Elfmeter), Kundananji (93.)

Endstand: 1. Esp 9, 2. Jpn 6, 3. Zam 3, 4. Crc 0

Japan – Spanien 4:0 (3:0) Tore: Miyazawa (12., 40.), Ueki (29.), Tanaka (82.) Costa Rica – Sambia 1:3 (0:2) Tore: Herrera (47.); Mweemba (3.), Banda (31./ Elfmeter), Kundananji (93.) Endstand: 1. Esp 9, 2. Jpn 6, 3. Zam 3, 4. Crc 0 Gruppe D

Dienstag, 13 Uhr: China – England Haiti – Dänemark

Tabelle: 1. Eng 6, 2. Chn 3, 3. Den 3, 4. Hai 0

Dienstag, 13 Uhr: China – England Haiti – Dänemark Tabelle: 1. Eng 6, 2. Chn 3, 3. Den 3, 4. Hai 0 Gruppe E

Dienstag,, 9 Uhr: Portugal – USA, Vietnam – Niederlande

Tabelle: 1. USA 4, 2. Ned 4, 3. Por 3, 4. Vie 0

Dienstag,, 9 Uhr: Portugal – USA, Vietnam – Niederlande Tabelle: 1. USA 4, 2. Ned 4, 3. Por 3, 4. Vie 0 Gruppe F

Mittwoch, 12 Uhr: Panama – Frankreich, Jamaika – Brasilien

Tabelle: 1. Fra 4, 2. Jam 4, 3. Bra 3, 4. Pan 0

Mittwoch, 12 Uhr: Panama – Frankreich, Jamaika – Brasilien Tabelle: 1. Fra 4, 2. Jam 4, 3. Bra 3, 4. Pan 0 Gruppe G

Mittwoch, 9 Uhr: Argentinien – Schweden, Südafrika – Italien

Tabelle: 1. Swe 6, 2. Ita 3, 3. Rsa 1, 4. Arg 1

Mittwoch, 9 Uhr: Argentinien – Schweden, Südafrika – Italien Tabelle: 1. Swe 6, 2. Ita 3, 3. Rsa 1, 4. Arg 1 Gruppe H

Donnerstag, 12 Uhr: Marokko – Kolumbien, Südkorea – Deutschland

Tabelle: 1. Col 6, 2. D 3, 3. Mar 3, 4. Kor 0.

Donnerstag, 12 Uhr: Marokko – Kolumbien, Südkorea – Deutschland Tabelle: 1. Col 6, 2. D 3, 3. Mar 3, 4. Kor 0. Achtelfinale

Samstag, 7 Uhr: Schweiz – Spanien

Samstag, 10 Uhr: Japan – Norwegen

Sonntag, 4 Uhr: 1. Gruppe E – 2. Gruppe G

Sonntag, 11 Uhr: 1. Gruppe G – 2. Gruppe E

Montag, 9.30 Uhr: 1. Gruppe D – Nigeria

Montag, 12.30 Uhr: Australien – 2. Gruppe D

Dienstag, 8. August, 10 Uhr: 1. Gruppe H – 2. Gruppe F Dienstag, 8. August, 13 Uhr: 1. Gruppe F – 2. Gruppe H

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos