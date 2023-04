Faustschlag nach dem Match: Villarreal-Profi Baena erstattete Anzeige

Der Fußballer habe sich entschieden, nach der Attacke den Angreifer anzuzeigen, teilte Villarreal mit. Die Zeitungen "AS" und "Marca" hatten berichtetet, Real-Profi Federico Valverde habe Baena auf dem Parkplatz des Bernabéu-Stadions einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Weder Valverde direkt noch Real äußerten sich offiziell zu den Vorwürfen. Villarreal und Baena berichteten nur von einem tätlichen Angriff, ohne Details zu nennen. Der 21-jährige Spanier sei auf dem Weg zum Mannschaftsbus angegriffen worden, teilte der Club mit. Der Club brachte seine Ablehnung gegen jede Art der Gewalt zum Ausdruck. Er glaube an die Version seines Spielers und werde ihn auf dem weiteren Weg begleiten, hieß es in dem Statement.

