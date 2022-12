"Viel mehr als der größte Sportler aller Zeiten": Die Fußball-Welt trauert

Brasilianischer Fußballverband CBF: "Pelé war viel mehr als der größte Sportler aller Zeiten. Der König des Fußballs war die sinnbildliche Verkörperung von Brasilien Siegen, er hat nie vor einer Herausforderung zurückgescheut. Als kleiner schwarzer Bub in Tres Coracoes geboren, hat uns Pelé gezeigt, dass es immer einen anderen Weg gibt. (...) Der König hat uns ein neues Brasilien gegeben, und wir können ihm nur für sein Vermächtnis danken. Danke, Pelé."

Lionel Messi (Fußball-Weltmeister und Stürmer Paris Saint-Germain/ARG): "Ruhe in Frieden, Pelé."

Kylian Mbappé (Stürmer Paris Saint-Germain/FRA): "Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Vermächtnis wird nie vergessen werden. RIP König."

Mbappe (R) 2019 mit Pele Bild: FRANCK FIFE (AFP)

Cristiano Ronaldo (Stürmer/POR): "Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Edson Arantes do Nascimento. Ein bloßes 'Lebewohl' für den ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der die ganze Welt des Fußballs in diesem Moment ergreift. Eine Inspiration für so viele Millionen Menschen, eine Referenz von gestern, von heute, von immer. Die Zuneigung, die er mir stets entgegenbrachte, wurde in allen Momenten erwidert, die wir miteinander verbrachten, auch wenn wir weit voneinander entfernt waren. Er wird nie vergessen werden und sein Andenken wird für immer in jedem von uns Fußballfans bleiben. Ruhe in Frieden, König Pelé."

Ronaldo (R) 2009 mit Pele Bild: FABRICE COFFRINI (AFP)

Gary Lineker (Ex-Stürmer/ENG): "Pelé ist gestorben. Der göttlichste Fußballer und Mann. Er hat ein Spiel gespielt, an das nur wenige Auserwählte herangekommen sein. 3-mal hat er die bedeutendste Goldtrophäe in dem schönen gelben Trikot hochgehoben. Er mag von uns gegangen sein, aber er wird immer fußballerische Unsterblichkeit haben. RIP Pelé."

Walisischer Fußballverband: "Pelé hat 1958 unsere Herzen gebrochen, als sein erstes WM-Tor Wales eliminiert hat. Heute sind unsere Herzen wieder gebrochen. Eine echte Sportlegende. Unsere Gedanken sind mit den Menschen in Brasilien und der weltweiten Fußball-Familie."

