Video: So ausgelassen feierten die Bayern-Stars das Triple

Der Sieger der Fußball-Champions-League 2019/20 heißt FC Bayern München. Deutschlands Rekordmeister setzte sich mit ÖFB-Star David Alaba am Sonntag im Finale im Lissaboner Estadio da Luz gegen Paris Saint-Germain mit 1:0 (0:0) durch, das entscheidende Tor erzielte Kingsley Coman in der 59. Minute.

Damit triumphierten die Bayern zum insgesamt sechsten Mal im wichtigsten Europacup-Bewerb und holten das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal. Dieses Kunststück gelang den Münchnern zuvor nur 2013, schon damals war Alaba mit von der Partie. Paris hingegen muss trotz Milliarden-Investitionen aus Katar weiter auf den erstmaligen Gewinn des begehrten Henkelpokals warten.

Internationale Pressestimmen nach Bayern-Triumph

"Bild": "Bayern, die Könige von Europa - Jaaaa! Der Triple-Traum ist wieder wahr. Riesenkampf gegen Paris! Nach Jupp Heynckes 2013 hat's auch Hansi Flick mit den Bayern geschafft."

"Süddeutsche Zeitung": "Coman trifft im Stadion der Erleuchtung. Ausgerechnet der französische Flügelflitzer erzielt das einzige Tor des Champions-League-Finales. Der FC Bayern München setzt sich in einem intensiven Duell gegen Paris Saint-Germain zum sechsten Mal die europäische Fußballkrone auf."

"L'Equipe": "Neymar war sehr enttäuschend, Neuer gigantisch. Der Brasilianer verfehlte sein Match, während der deutsche Torhüter entscheidend zum Sieg der Bayern gegen PSG beitrug."

"Gazzetta dello Sport": "Für die Bayern ist es der Preis für die absolute Vorherrschaft: Niemand hat es jemals geschafft, alle Champions-League-Spiele zu gewinnen, vom ersten in der Gruppe bis zum letzten. Der Abschluss dieser endlosen Fußballsaison, die von der Coronavirus-Pandemie geprägt ist, krönt Hans-Dieter Flick, den Mann, der nach Kovacs Freistellung das Ruder übernahm und ein Team, das sich in einer Identitätskrise befand, wiederherstellte, so wie es in der Vergangenheit Jupp Heynckes tat (...)"

"El Pais": "Bayern herrscht wieder in Europa. Bayern München nutzte seine große Erfahrung gegen PSG und gewann den sechsten Europacup seiner Geschichte. Ein einziges Tor von Coman (...) reichte aus, um die bayerische Mannschaft erneut zum Europameister zu krönen, was sie seit 2013 nicht mehr erreicht hatte. Die ungewöhnlichste Champions League in der Geschichte, die erste ohne Fans auf der Tribüne, endete mit der alten Fußballordnung, die von den Bayern repräsentiert wurde."

"The Sun": "Sie ist durch Europa gedonnert, diese unwiderstehliche Mannschaft von Bayern München. Sie haben Londons Topteams Tottenham und Chelsea überrollt und dabei 17 Tore erzielt. Sie haben die großartige Fußballinstitution Barcelona in einem schwindelerregenden Acht-Tore-Angriff zerstört. Und selbst als in diesem Champions-League-Finale Geduld nötig war, setzte sich der FC Bayern gegen die Mannschaft von Paris Saint-Germain mit den beiden teuersten Fußballern der Welt, Neymar und Kylian Mbappe, durch."

"The Washington Post": "Kingsley Coman, ein Pariser und ehemaliges PSG-Talent, traf früh in der zweiten Halbzeit. Manuel Neuer, der brillante Tormann stellte sicher, dass die Führung hielt."

