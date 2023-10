"Der schlimmste Moment meines Lebens": Verletzungs-Schock um Neymar

Wie der brasilianische Verband am Mittwoch mitteilte, zog sich der in Saudi-Arabien für Al Hilal spielende Neymar im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay (0:2) am Dienstag einen Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie zu.

Der 31-jährige Stürmer und Rekordtorschütze der Seleção muss sich einer Operation unterziehen und dürfte mindestens ein halbes Jahr ausfallen. Nach seiner Horror-Diagnose hat sich Neymar mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans gewandt. „Es ist ein sehr trauriger Moment, der schlimmste in meinem Leben“, schrieb der Superstar über seinen Instagram-Account. „Ich weiß, dass ich stark bin, aber dieses Mal werde ich meine Familie und Freunde noch mehr brauchen.“ Er lege seine Kraft „in Gottes Hände“, Neymar bedankte sich für die „Unterstützung und Zuneigung“.

Neymar hatte sich bereits in der ersten Hälfte der Partie das Knie verdreht, musste unter Tränen auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Später verließ er das Stadion an Krücken.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Neymar da Silva Santos Júnior Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.