Verletzung von Kevin De Bruyne bereitet nicht nur Manchester City Sorgen

Der belgische Mittelfeldmotor Kevin De Bruyne wird Champions-League-Sieger Manchester City lange fehlen: Es sei eine ernsthafte Verletzung, sagte Trainer Pep Guardiola in Athen vor dem heutigen Finale im europäischen Fußball-Supercup gegen den FC Sevilla (21 Uhr, Servus TV). Damit verpasst nach Torhüter Thibaut Courtois ein weiterer Schlüsselspieler von Belgiens Auswahl das EM-Qualifikationsspiel in Wien gegen Österreich am 13. Oktober.

"Wir müssen noch über eine Operation entscheiden, aber er fällt für einige Monate aus", erklärte Guardiola. De Bruyne war am Freitag beim 3:0-Auftaktsieg in der Premier League bei Burnley Mitte der ersten Halbzeit ausgeschieden. Es war der erste Startelf-Einsatz für den 32-Jährigen, seit er im Champions-League-Finale im Juni (1:0 gegen Inter Mailand) wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt werden musste. Es sei vorgesehen gewesen, dass er 45 Minuten spiele, hatte Guardiola nach der erneuten Verletzung gesagt. "Vielleicht war es ein Fehler", gab der Spanier zu. "Es ist wieder der Oberschenkel, dieselbe Stelle."

Es war die nächste Hiobsbotschaft für Belgiens Teamchef Domenico Tedesco nach dem Kreuzbandriss von Real-Torhüter Courtois. Am 9. September geht es in der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan weiter, drei Tage später in Estland. Danach folgen die Duelle mit Österreich (13. Oktober) und Schweden (16. Oktober). Belgien liegt mit sieben Punkten aus drei Partien hinter Tabellenführer Österreich (zehn Punkte, vier Spiele), Schweden folgt mit drei Punkten aus drei Matches. Die ersten zwei sind bei der EM 2024 dabei.

Guardiolas fünfter Coup?

Heute im Supercup ist Manchester City auch ohne Kevin De Bruyne klarer Favorit. In der Premier League glückte dem Titelverteidiger mit dem souveränen 3:0 bei Burnley ein Auftakt nach Maß. Trainer Pep Guardiola holte die Trophäe als Coach des FC Barcelona und mit Bayern München insgesamt dreimal, als Spieler siegte er 1992 im Barcelona-Dress.

Der FC Sevilla ist beim Supercup schon zum siebenten Mal am Ball, der einzige Triumph liegt allerdings eine Weile zurück: 2006 gewann man das spanische Duell gegen den FC Barcelona in Monaco (0:3). Die Statistik aus der Supercup-Historie spricht ohnehin für den Favoriten: In 27 Fällen triumphierte bisher der Sieger der Champions League oder des Europacups der Meister, wie der Bewerb früher hieß. Rekordgewinner sind Real Madrid, der AC Mailand und der FC Barcelona mit jeweils fünf Siegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper