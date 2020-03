"Unterbrechung war absurd": Bayern-Fans nach Hopp-Anfeindung uneinsichtig

In dem am Samstag auf "suedkurve-muenchen.org" veröffentlichten Text heißt es unter anderem: "Man muss den Wortlaut nicht gut heißen, aber es gab für uns hierzu keine Alternative, da nur so das Thema die nötige Aufmerksamkeit erhält."

Eine Entschuldigung wurde von den Fans nicht formuliert, stattdessen wurde ausdrücklich Kritik an der zweimaligen Unterbrechung geübt. "Will man zukünftig immer, wenn solche Beleidigungen auf der Zuschauertribüne geäußert werden, Fußballspiele ab- oder unterbrechen, wird man keine Partie mehr über 90 Minuten spielen können. Die Unterbrechung heute war einfach nur überzogen und absurd", hieß es.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge und Hoffenheim-Mäzen. Bild: GEPA

Stein des Anstoßes war eine massive Beleidigung gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp - die OÖN haben am Samstag ausführlich darüber berichtet.