"Ösi-Wölfe schocken Gladbach": Pressestimmen zum fulminanten WAC-Sieg

Während seiner erfolgreichen Zeit bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg hatte Trainer Marco Rose kein einziges Heim-Pflichtspiel verloren, gestern erlebte der 43-jährige Leipziger sein blaues Wunder auf der Bank von Borussia Mönchengladbach. Der deutsche Traditionsklub schlitterte zum Auftakt der Europa League gegen den krassen Außenseiter Wolfsberger AC in eine 0:4 (0:3)-Niederlage. Der Auftritt der Kärntner beim Tabellensiebenten der deutschen Bundesliga (mit ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer) war bärenstark, die Effizienz grandios.

Auf den Spuren des LASK

"Wir wandeln in den Spuren des LASK, das macht uns schon sehr stolz", sagte WAC-Präsident Dietmar Riegler, für den schon ein Punkt gegen die "Fohlen" eine Riesensensation gewesen wäre. Dass am Ende sogar drei heraussprangen, lag auch am israelischen Stürmer Shon Weissman, der Wolfsberg in der 13. Minute in Führung schoss. Doch damit nicht genug. Mario Leitgeb erhöhte nach Pass von Regisseur Michael Liendl auf 2:0 (31.), Marcel Ritzmaier stellte vor der Pause auf 3:0 (41.). Danach durfte sich noch einmal Leitgeb in die Schützenliste eintragen (68.).

"Es macht im Moment einen Riesenspaß mit dieser Mannschaft", frohlockte Coach Gerhard Struber, der in Salzburg unter Rose Talentezulieferer beim FC Liefering gewesen war. Gestern stahl er seinem ehemaligen Chef die Show.

Wolfsbergs Trainer Gerhard Struber hatte gut lachen. Bild: Marius Becker (DPA)

Pressestimmen aus Deutschland

Bild-Zeitung: "Ösi-Wölfe schocken Gladbach - Euro-Schande für Gladbach! Die Borussia ist zurück in der Europa League und verliert mit einem Grottenkick gegen den Ösi-Außenseiter Wolfsberger AC 0:4. 77 Gäste-Fans sehen, wir ihr Team die Gladbacher zerlegt. (...) Die bierseeligen Fans aus Österreich singen: "Hier regiert der WAC!" Sie sind im ganzen Stadion zu hören, weil 40.000 Borussen unter Schock stehen."

Kicker: "Gladbach kassiert bittere Abreibung von historischem Ausmaß - Gladbach erlebte gegen den Wolfsberger AC einen Europapokal-Abend zum Vergessen. Die Fohlen unterlagen den Österreichern mit 0:4 - und das auch in dieser Höhe völlig verdient. Bei der Mannschaft von Marco Rose machte sich quasi vom Anpfiff weg eine rätselhafte Lethargie breit, die der WAC eiskalt bestrafte. Eine historische Pleite, denn nie zuvor verlor Gladbach zuhause im Europapokal höher."

Rheinische Post: "Es stimmte nichts bei Borussia - Borussias Mannschaft fand beim 0:4 gegen Wolfsberger AC keine Einstellung zum Spiel, die Botschaften von Trainer Marco Rose kamen nicht an. Mehr Rotation hätte vielleicht Impulse geben können."

Frankfurter Allgemeine: "Eine leichte Pflichtaufgabe sollte es zwischen den beiden Derbys gegen den 1. FC Köln (1:0) und Fortuna Düsseldorf am Sonntag sein. Tatsächlich entpuppte sich der Europacup-Neuling aus Kärnten, der gerade einmal einen Jahresetat von sieben Millionen Euro aufweist, als lästiger Stolperstein."

Focus: "Borussia Mönchengladbach erlebt gegen den Wolfsberger AC in der Europa League ein Debakel. Schon während des Spiels fliehen Zuschauer aus dem Stadion, am Ende setzt es für den Bundesligisten eine krachende Niederlage."

Der Spiegel: "Borussia Mönchengladbach hatte dem Dritten der österreichischen Liga vor allem in der ersten Hälfte nichts entgegenzusetzen. Drei Tore fielen bereits vor der Pause: Die Führung erzielte Shon Weissmann bereits nach 13 Minuten, Mario Leitgeb (31.) und Marcel Ritzmaier (41.) erhöhten. Die Gladbacher Fans, die noch auf eine Wende hofften, wurden nach dem Seitenwechsel enttäuscht."

