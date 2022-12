Um Millionen-Ablöse: Liverpool sichert sich WM-Star

Wie dessen bisheriger Verein PSV Eindhoven am Montagabend mitteilte, reist der 23 Jahre alte Angreifer "sofort nach England", um die für den Wechsel notwendigen Formalitäten zu erledigen.

Über die Ablösesumme für den ursprünglich bis 2026 an Eindhoven gebundenen Gakpo machte der Club keine genauen Angaben, PSV-Geschäftsführer Marcel Brands sprach in der Vereinsmitteilung aber von einem "Rekordtransfer" für die Eindhovener. Bislang war Hirving Lozano der teuerste Verkauf der Eindhovener. Den mexikanischen Außenstürmer zog es 2019 für 45 Millionen Euro nach Neapel. Für Gakpo, der in dieser Saison auf 20 Torbeteiligungen (13 Tore, 17 Assists) in 24 Spielen kommt, fließen dem Vernehmen nach inklusive Bonuszahlungen bis zu 56 Millionen Euro Ablöse.

