Ulmer: "Es kann bis ins Finale gehen"

Der Oberösterreicher Andreas Ulmer will mit RB Salzburg heute (21 Uhr, DAZN live) im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Villarreal den nächsten Europacup-Erfolgslauf für die Salzburger starten. Siege sind in den nächsten Wochen noch wichtig, um Österreichs Position in der UEFA-Fünf-Jahres-Wertung weiter abzusichern.