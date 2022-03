Ukraine: Fußball-Legionäre der Spitzenclubs haben Land verlassen

Laut Schachtar-Angaben seien die ausländischen Spieler, darunter alleine zwölf Brasilianer, sowie ihre Familien in Rumänien angekommen. Auch die Legionäre des Konkurrenten Dynamo Kiew hätten das Land verlassen. Drei Brasilianer des SK Dnipro-1 seien am Samstag ebenso nach Rumänien ausgereist.

Schachtar dankte allen an der Evakuierung der Profis beteiligten Personen und Organisatoren, darunter explizit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, dem ukrainischen Verbandschef Andrij Pawelko und Leonid Oleinichenko, dem Chef des Fußballverbandes der benachbarten Republik Moldau. Schachtar kann seine Heimspiele wegen des Konflikts in der Ostukraine seit mehreren Jahren nicht in der Heimat austragen. Der Club wäre aktuell vor Meister Dynamo Kiew und Dnipro Tabellenführer. Die Liga ist wegen des Krieges aber unterbrochen.

Unterdessen hat Schachtar-Profi Junior Moraes nach seiner Flucht aus der Ukraine fast 50.000 Euro an das Land gespendet. Sein Verein postete auf Instagram ein Bild mit dem Überweisungsbeleg und bedankte sich bei Moraes. Demnach spendete der Brasilianer, der auch die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzt, 1.675.000 Hrywnja - umgerechnet etwa 49 000 Euro. Moraes spielt seit 2018 bei Schachtar.