UEFA-Millionenstrafe für Leipzig

Leipzig muss für die Verlegung des Achtelfinal-Rückspiels in der Fußball-Champions-League gegen Liverpool eine Millionenstrafe zahlen: Weil die "Reds" ihr morgiges Heimspiel aufgrund von deutschen Reisebeschränkungen in Budapest austragen müssen, erhalten die Briten von Leipzig eine Entschädigung von zehn Prozent des Startgeldes, wie die "Bild"-Zeitung berichtete.

Das geht aus dem Anhang K der UEFA-Regularien hervor. Das Startgeld für die laufende Saison ist von der UEFA noch nicht kommuniziert worden. Vergangene Saison waren es 15,25 Millionen Euro. Die Strafe wird bei der Überweisung der Gesamtprämien einbehalten und an Liverpool überwiesen. Zudem müssen sich die Sachsen zur Hälfte an den Kosten der Austragung des Spiels in Budapest beteiligen. Im Hinspiel (0:2) hatte Leipzig laut "Bild" Mehrkosten in Höhe von 300.000 Euro.

Weil Großbritannien zu den besonders von einer Coronavirus-Mutation gefährdeten Gebieten gehört, müsste der Klub der ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer und Marcel Sabitzer bei der Rückkehr aus Liverpool in Quarantäne. Um dies zu verhindern, hatte die UEFA den englischen Meister bereits frühzeitig um eine Verlegung gebeten. Das ebenfalls in Budapest ausgetragene Hinspiel hatte Liverpool 2:0 gewonnen.

Wolfsberg musste sein Heimspiel im Sechzehntelfinale der Europa League gegen Tottenham ebenfalls in Budapest austragen, konnte aber zum Auswärtsmatch nach London reisen. Daher gibt es für die Kärntner laut Manager Markus Perchthaler auch keine UEFA-Strafe.

Aufholjagd von Juventus

In Turin geht Juventus heute in eine Aufholjagd: Der FC Porto gewann das Hinspiel mit 2:1. Cristiano Ronaldo wurde vor dem Duell gegen seine Landsleute geschont und kam gegen Lazio Rom (3:1) nur in den letzten 20 Minuten ins Spiel, nachdem er davor zwölf Partien durchgespielt hatte.

Dortmund verteidigt zu Hause das 3:2 aus dem Hinspiel gegen den FC Sevilla. Erling Haaland, der gegen die Bayern (2:4) nach zwei Toren am Knöchel angeschlagen ausschied, meldete sich fit. Er hatte auch in Sevilla zwei Treffer erzielt.

