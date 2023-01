UEFA entzieht Russland Austragung des Supercups

Der europäische Supercup wird nicht in der russischen Stadt Kasan ausgetragen. Das teilt die UEFA am Mittwoch mit. Das Duell des Champions-League-Siegers mit dem Champion der Europa League soll stattdessen am 16. August im Karaiskakis-Stadion, der Heimstädte des griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus, stattfinden.

Hintergrund des Standortwechsels ist der nach wie vor greifende Ausschluss russischer Teams von jeglichen Wettbewerben der UEFA und FIFA, aufgrund des Angriffskriegs, den das Land seit Februar 2022 in der Ukraine führt.

Im Vorjahr fand der UEFA-Supercup in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Damals setzte sich CL-Sieger Real Madrid mit 2:0 gegen EL-Champion Eintracht Frankfurt durch.

