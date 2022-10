Über Linz in die Champions League

Heute feiern die Niederösterreicherinnen in Wolfsburg (18.45 Uhr) ihr Gruppenphasen-Debüt in der Königsklasse, nachdem sie der Charterflieger gestern sicher von Hörsching nach Braunschweig gebracht hatte. Unter normalen Umständen sollte Wolfsburg eine Klasse für sich sein, die Gegner im Rennen um einen Aufstiegsplatz sind mit der AS Roma und Slavia Prag andere. Neben dem Sieger der vier Gruppen steigt nun auch der jeweilige Zweite ins Viertelfinale auf. Schon einmal (2020/21) standen die Niederösterreicherinnen in der Runde der besten 16, damals wurde allerdings noch in einem anderen Format gespielt.

Ein Sieg ist bei den Frauen eine UEFA-Prämie von 50.000 Euro wert, allein für das Antreten in der Gruppenphase kassierte jeder Verein 400.000 Euro. Reich wird der SKN dadurch nicht. Immerhin werde man dank der zusätzlichen Gelder die Millionengrenze beim Budget überschreiten, meinte Präsident Wilfried Schmaus. Gespielt wird heute nicht in der VW-Arena, sondern im 5000 Zuschauer fassenden AOK-Stadion.