Tuchels weiße Weste gegen das "Weiße Ballett"

Der FC Chelsea hat sich mit einer 1:4-Heimniederlage gegen den FC Brentford endgültig aus dem englischen Fußball-Meisterschaftsrennen verabschiedet. Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League lebt allerdings, für Trainer Thomas Tuchel ist Viertelfinalgegner Real Madrid so etwas wie ein Traumlos. Der Deutsche hat kein einziges seiner sechs Duelle mit dem "Weißen Ballett" verloren, zu Buche stehen zwei Siege und vier Unentschieden.

Diese Serie soll heute (21 Uhr, Sky, DAZN) im Stadion an der Stamford Bridge in die Verlängerung gehen. "Es ist eine große Aufgabe, die mit sehr viel Vorfreude verbunden ist", sagte Tuchel. In der vergangenen Saison waren beide Teams im Semifinale aufeinandergetroffen. Chelsea behielt mit dem Gesamtscore von 3:1 die Oberhand.

Nicht nur deshalb streckte Real die Fühler nach dem damaligen Bayern-Star David Alaba aus. Mit dem 29-jährigen ÖFB-Teamkapitän sollte die Defensive deutlich mehr Stabilität bekommen. Negative Ausnahme war das 0:4-Heimdebakel gegen den FC Barcelona. "Daraus haben wir unsere Lehren gezogen, wir werden bereit sein", versicherte Real-Stürmer Karim Benzema, der in dieser Spielzeit 24 Tore in der Liga und acht in der "Königsklasse" erzielt hat.

Der spanische Tabellenführer wird alles versuchen, um die Unruhe beim FC Chelsea auszunützen. Der Londoner Verein steckt nach den Sanktionen gegen (Noch-)Eigentümer Roman Abramowitsch in Schwierigkeiten, Hunderte Mitarbeiter sorgen sich um ihre Zukunft, an kaufwilligen Interessenten soll es aber nicht mangeln.

Der FC Bayern kann die Favoritenrolle vor dem heutigen Hinspiel bei Villarreal (21 Uhr, ServusTV, Sky, DAZN) nicht wegdiskutieren. Trotzdem erwartet die Münchner ein heißer Tanz im Estadio de la Ceramica, wo das "Gelbe U-Boot" schon öfter über sich hinausgewachsen ist. "Wir werden alles dafür tun, um wieder Geschichte zu schreiben", betonte der spanische Teamstürmer Garard Moreno. "Wir wissen natürlich, dass uns eine der besten Mannschaften der Welt zugelost wurde. Aber gegen Juventus dachten auch alle, wir würden untergehen." Das Gegenteil war der Fall. Villarreal feierte einen fulminanten 3:0-Auswärtssieg.

Bayerns Trumpf-Ass heißt Robert Lewandowski. Er führt die Schützenliste der Champions League mit zwölf Toren an. (alex)