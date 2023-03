Tuchel vor dem Gipfel: "Es gibt keine größere Herausforderung"

"Es ist nicht schön, der Jäger zu sein. Wir sind gefordert, haben aber schon gegen Paris SG gezeigt, dass wir unter Druck bestehen können", sagte Bayern-Star Thomas Müller mit einem Blick auf die deutsche Fußballtabelle, in der Dortmund um einen Punkt die Nase vorn hat. Der Rekordmeister aus München setzt am Samstag (18.30 Uhr, Sky) im 108. Bundesliga-Duell mit dem ewigen Rivalen in Schwarz-Gelb alles daran, um den Platz an der Sonne zurückzuerobern.