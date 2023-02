Erstmals outet sich ein Erstliga-Fußballer: „Ich bin homosexuell“

„Ich bin homosexuell und ich will mich nicht länger verstecken.“

Jakub Jankto outet sich am Montag (siehe Video-Statement unten). Sind Outcomings in anderen Bereichen bereits keine Seltenheit mehr, gilt Homosexualität im männlich dominierten Fußball nach wie vor als Tabu-Thema.

Mit dem bei Sparta Prag engagierten Jankto zeigt nun erstmals ein aktiver Erstliga-Profi in Europa Fahne. Darüber hinaus ist er tschechischer Nationalteamspieler (45 Länderspiele).

„Wie jeder andere auch, Ich will mein Leben in Freiheit führen, ohne Angst, ohne Gewalt, ohne Vorurteile, aber mit Liebe“, so der 27-Jährige, der bereits in Italien (Undinese, Sampdoria) und Spanien (Getafe) kickte.

