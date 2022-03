"True Blues"-Konsortium mit John Terry will Chelsea-Anteile

Er wolle damit Chelseas "Geschichte und Erbe" schützen, sagte der 41-Jährige am Samstag. Das Konsortium besteht aus ehemaligen Spielern sowie britischen Unternehmern und Fans und will vor allem eine Vertretung für jene sein, denen der Verein am Herzen liegt.

"Chelsea ist seit 22 Jahren ein so wichtiger Teil meines Lebens", schrieb Terry auf Twitter. "Ich möchte, dass die Geschichte und das Erbe des Vereins geschützt werden, wenn wir mit Gleichgesinnten in eine neue Ära gehen, die die gleiche langfristige Vision haben, den besten Fußballverein der Welt aufzubauen." Er habe sich mit Vertretern von "The True Blues" getroffen und weiß nun, worum es ihnen gehe, sagte der ehemalige englische Team-Verteidiger. "Sie sind eine Gruppe lebenslanger Chelsea-Fans und Dauerkarteninhaber."

Das Konsortium wolle bevorzugte Bieter für den Club unterstützen und gleichzeitig die Verbindung zu den Fans und das Engagement mit dem Vorstand erhöhen. Die angestrebten zehn Prozent sollen rund 250 Millionen Pfund (ca 298 Mio. Euro) wert sein.

Chelsea steht zum Verkauf, nachdem der russische Eigentümer Roman Abramowitsch von der britischen Regierung wegen der russischen Invasion in der Ukraine mit harten Sanktionen belegt wurde. Bisher gibt es mehrere Kaufangebote für den Londoner Verein, unter den Interessenten sind der britische Immobilienentwickler Nick Candy, die Ricketts-Familie (Eigentümer der Chicago Cubs) sowie Ex-British-Airways-Boss Martin Broughton gemeinsam mit dem Leichtathletik-Weltverband-Präsidenten Sebastian Coe.

Terry gewann mit Chelsea fünf Meistertitel, fünfmal den FA-Cup sowie die Champions League 2012 und die Europa League 2013. Zwischen 1998 und 2017 bestritt er 717 Spiele für die "Blues".