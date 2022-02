Trotz Vlahovics Rekordtreffer gab Juventus Turin den Sieg aus der Hand

Dusan Vlahovic hat am Dienstag ein kleines Stück Champions-League-Geschichte geschrieben: Der Serbe erzielte im Achtelfinal-Hinspiel beim 1:1 von Juventus Turin gegen Villarreal bereits nach 33 Sekunden das 1:0 für die Italiener. So schnell hatte vor ihm noch kein Startelf-Debütant in der Fußball-"Königsklasse" getroffen.

Am Ende reichte es für Italiens Rekordmeister trotzdem nur zu einem 1:1. Titelverteidiger Chelsea hingegen geht gegen Lille mit einem 2:0-Vorsprung ins Retourmatch am 16. März.

Vlahovic war erst im Winter um 70 Millionen Euro von Fiorentina zu Juventus gewechselt, die Ablöse könnte sich durch diverse Klauseln um weitere 10 Millionen Euro erhöhen. Doch nicht nur bei seiner Aktion in der ersten Minute zeigte der Serbe, dass er sein Geld wohl wert ist. Sturm-Partner Alvaro Morata war voll des Lobes über den 22-Jährigen: "Er ist jung, spielt zum ersten Mal in der Champions League und schießt gleich ein Tor. Das sagt alles über ihn."

Der Spanier hält Vlahovic für einen kommenden Weltstar. "Man kann sich vorstellen, welche Karriere ihm noch bevorsteht. Er ist außergewöhnlich – in nur einer Woche hat er sich perfekt eingefügt. Es wirkt, als ob er schon seit Monaten bei uns wäre", erklärte Morata. Vlahovic hält nach fünf Partien für Juventus bei zwei Toren und einem Assist. Mit seinem Treffer gegen Villarreal nahm er Andreas Möller den Rekord für das schnellste Tor beim Champions-League-Einstand ab. Der Deutsche hatte bei seinem Debüt in der "Königsklasse" am 13. September 1995 nach 37 Sekunden das Führungstor für Borussia Dortmund beim 1:3 gegen Juventus erzielt.

Ein echtes Finale

Beim Lob für Vlahovic zeigte sich Juventus Turins Coach Massimiliano Allegri zurückhaltend. "Ich bin froh, dass er ein gutes Spiel gemacht hat", sagte der Italiener, der wochenlang auf Weston McKennie verzichten muss. Der 23-jährige US-Amerikaner erlitt gegen Villarreal einen Bruch im linken Fuß. Nicht nur deshalb erwartet Allegri im Rückspiel eine schwierige Aufgabe für seine Mannschaft. "Das ist ein echtes Finale, weil ein Auswärtstor nicht mehr das Doppelte wert ist."

Auch Chelsea-Trainer Thomas Tuchel sprach nach dem 2:0-Heimsieg über Lille den Wegfall der Auswärtstorregel an. "Wenn es sie noch geben würde, wäre das besser", sagte der Deutsche. Seit dieser Saison zählen Auswärtstore in der Europacup-K.o.-Phase nicht mehr als Heimtore. "Aber immerhin haben wir wieder zu null gespielt und haben uns das auch redlich verdient."