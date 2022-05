Am Ende waren es Kleinigkeiten, die verhinderten, dass Gernot Trauner als erster oberösterreichischer Fußballer in die Geschichte eingeht, der als Spieler einen Europacup gewinnt. Beim 0:1 (0:1) gegen AS Roma war es am Ende vielleicht doch der etwas zu große Respekt vor dem großen Gegner in der ersten Halbzeit, der den Unterschied ausmachte.