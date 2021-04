Trainingslager: Das Comeback der Spitzenklubs

Allen voran wird sich das Nationalteam der Slowakei von 23. Mai bis 5. Juni in Windischgarsten auf die EM-Endrunde vorbereiten. "Die Fußball-Plätze sind schon jetzt in bestem Zustand", kann Hotelier Horst Dilly den Restart nicht mehr erwarten. Dazu passend überreichte er bei der gestrigen Pressekonferenz dem zuständigen Landesrat Markus Achleitner ein signiertes slowakisches Nationaltrikot. "Wir sind wieder da", versuchte der VP-Politiker Aufbruchstimmung zu vermitteln.

Die Slowaken, die am 1. Juni gegen Bulgarien in Ried und am 6. Juni gegen Österreich in Wien testen, sind freilich nicht die einzigen Fußball-Trainingsgäste des Sommers: Während Traditionsklub 1860 München Anfang Juli ebenfalls in Windischgarsten Station macht, kommen der tschechische Meister Slavia Prag (24. 6. bis 2. 7. sowie 7. 7. bis 17. 7.) und der deutsche Zweitligist Heidenheim (4. bis 17. 7.) nach Aigen. Slovan Liberec wird in Bad Hall (7. bis 17. 7.) die Zelte aufschlagen. Vermittelnd tritt Heinz Rosenauer mit der Agentur Onside Austria auf: "Wir hoffen, dass wir quantitativ das Niveau vor Corona sogar überbieten." Die anstehenden Öffnungen würden Planungssicherheit schaffen und die Anfragen in die Höhe gehen lassen. Mit Eintracht Frankfurt und FC Motherwell stehen zwei weitere bekannte Klubs ante portas.

