Trainer Jürgen Klopp erfand Liverpool neu

Dominik Szoboszlai

Der Ungar weiß, wie man gegen den LASK gewinnt: Sechs Mal stand er mit Salzburg, das 2017 den damals 16-Jährigen für den Nachwuchs geholt hatte, den Athletikern gegenüber – bei den fünf Siegen erzielte er zwei Tore und bereitete vier weitere vor. In den vergangenen sechs Saisonen war er ein Titelgarant: Vier Meistertiteln und drei Cup-Siegen mit Salzburg folgten zwei DFB-Pokal-Triumphe mit Leipzig. Liverpool zog im Sommer die Ausstiegsklausel in Szoboszlais Vertrag über 70 Millionen Euro. Bei den Reds ist er in einer defensiveren Rolle als zuvor für die Genieblitze zuständig.

Marktwert: 50 Millionen Euro

Luis Diaz Bild: (APA/AFP/HENRY NICHOLLS)

Luis Diaz

Der Kolumbianer ist ein Grund, warum Liverpool Sadio Mane im Sommer 2022 an Bayern München verkaufte: Der Stürmer hat die Anlagen, eine bessere Mane-Version zu sein. Diaz geht keinem Zweikampf aus dem Weg, ist unglaublich laufstark, geschickt im Pressing, er lässt Verteidiger reihenweise im Dribbling stehen und ist auf allen offensiven Positionen torgefährlich – wenn die Fitness mitspielt. Vergangene Saison musste er wegen einer Knieverletzung sechs Monate zuschauen.

Marktwert: 75 Millionen Euro

Darwin Nunez Bild: (APA/AFP/ADRIAN DENNIS)

Darwin Nunez

1,87 Meter misst die Urgewalt im Angriff. Den Durchbruch schaffte Uruguays Teamstürmer bei Benfica Lissabon, von wo ihn die „Reds“ vor einem Jahr um 80 Millionen Euro holten. Bei seinem ersten Auftritt im Test gegen Leipzig stellte sich Nunez mit vier Toren innerhalb von 40 Minuten vor. Die Spielweise erinnert an die Landsleute Luis Suarez, Diego Forlan und Edinson Cavani, seine Explosivität bringt er nicht nur im Sturmzentrum ins Spiel.

Marktwert: 65 Millionen Euro

Alexis Mac Allister Bild: (APA/AFP/ADRIAN DENNIS)

Alexis Mac Allister

Der Weltmeister war bei Argentiniens Triumph ein übersehener Held: Lionel Messi glänzte – auch weil der 24-Jährige hinter dem Kapitän eine Schlüsselfigur war. Der Sohn des früheren Teamverteidigers Carlos Mac Allister ist enorm spielintelligent und kann jede Position im Mittelfeld mit seiner Dynamik beleben. Durch sein instinktives Pressing ist er wie gemacht für Klopps Stil – mit 42 Millionen Euro Ablöse an Brighton & Hove war er im Sommer fast ein Schnäppchen.

Marktwert: 65 Millionen Euro

Cody Gakpo Bild: (APA/AFP/LINDSEY PARNABY)

Cody Gakpo

Der Stern des niederländischen Teamstürmers ging bei der WM in Katar auf, unmittelbar danach bezahlte Liverpool 42 Millionen Euro für den Offensivspieler an Eindhoven. Nunez und Diaz gewinnen ihre Duelle mit Wucht, Gakpo ist leichtfüßiger unterwegs: Mit dem starken ersten Kontakt lässt er die Gegenspieler oft schon ins Leere laufen. Mit Ballgefühl und Übersicht ist er nicht nur ein Vollstrecker, sondern auch ein Einfädler. Woran er arbeiten muss, ist die Aggressivität und Zweikampfhärte – kein Wunder bei nur 76 Kilogramm auf 1,93 Metern Größe.

Marktwert: 55 Millionen Euro

Jürgen Klopp Bild: APA/AFP/ADRIAN DENNIS

Der Umbruch

Die vergangene Saison war für Liverpooler Ansprüche verkorkst: Der fünfte Rang reichte nur für die Europa League. Jordan Henderson, Fabinho, Roberto Firmino und James Milner, Leistungsträger auf dem Weg zum Champions-League-Titel 2019, wurden abgegeben. Die Lücken schlossen neben Zugängen auch Eigenbauspieler, mit Stürmer Ben Doak steht ein 17-jähriger Schotte im Europa-League-Kader. Die Abwehr blieb unverändert: Vor Torhüter Alisson ist Virgil van Dijk der Chef, links ist Andrew Robertson der Dauerläufer, der rechte Verteidiger Trent Alexander-Arnold ist verletzt.

