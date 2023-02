Tragödie in Belgien: Torhüter verstirbt nach Elfmeter

Tragödie im belgischen Amateur-Fußball: Torwart Arne Espeel hat am vergangenen Samstag nach einem gehaltenen Elfmeter für seinen Klub KVC Winkel Sport B mutmaßlich einen Herzstillstand erlitten. Der 25-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus. „Wir sind alle sehr niedergeschlagen. Er spielte seit der Jugend bei uns und war bei allen beliebt. Dass so etwas einem so jungen Mann passieren kann, ist unbegreiflich“, wird der belgische Klub bei ostbelgiendirekt.be zitiert.

Espeel hatte in der belgischen Reserve-Liga - beim Stand von 2:1 - einen Strafstoß seines Gegenspielers Mohammed El Baghdadi gehalten. Laut belgischer Medienberichte brach er wenige Sekunden später auf dem Boden zusammen, zitterte erst, bewegte sich dann immer weniger. Rettungskräfte eilten zu Espeel, versuchten ihn mit einem Defibrillator wiederzubeleben - vergeblich. Im Krankenhaus konnten die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen.

