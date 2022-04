Tragen 30.000 Fans die Eintracht zur Sensation?

BARCELONA. Wenn es schon nicht die Fußball-Champions-League sein kann, dann will der große FC Barcelona zumindest eine Etage tiefer den Titel in der Europa League gewinnen. Das ist der Anspruch von Trainer Xavi, unter dessen Regie der Erfolg zu den Katalanen zurückgekehrt ist. Sie sind 15 Matches in Serie ungeschlagen, die jüngste Niederlage datiert vom 20. Jänner (2:3 gegen Athletic Bilbao).

Heute (21 Uhr, ServusTV) muss sich der spanische Liga-Zweite aber im Camp Nou auf erbitterte Gegenwehr einstellen. Eintracht Frankfurt rückt mit 30.000 Schlachtenbummlern und einem 1:1 aus dem Viertelfinal-Hinspiel an, um dem "Riesen" ein Bein zu stellen.

Die großartige Leistung vor einer Woche nährt den Optimismus auf eine Sensation, Eintracht-Coach Oliver Glasner scheint das passende Rezept gegen die Passmaschine gefunden zu haben. "Wir haben die Basis gelegt, um weiterzukommen. Wir müssen jetzt noch eine Schippe drauflegen", sagte der 47-jährige Riedauer. Auch die 1:2-Heimniederlage bei der Generalprobe gegen den SC Freiburg in der Liga vermag die Zuversicht nicht zu trüben. Der Druck lastet auf dem FC Barcelona, von dem ein souveräner Heimsieg erwartet wird.

"Eine besondere Geschichte"

Frankfurt hat von den vergangenen sechs Pflichtspielen kein einziges gewonnen, die Leistungen waren trotzdem ordentlich. Das lag auch am Fels in der Brandung, Abwehrchef Martin Hinteregger, dem der ehemalige Eintracht-Legionär und jetzige ServusTV-Experte Jan Age Fjörtoft den roten Teppich ausrollt. "Der Martin ist die Brücke zwischen den Fans und den Spielern. Frankfurt ist eine sehr leidenschaftliche Fußballstadt – und da braucht man Typen. Hinteregger ist ein echter Typ."

Nicht nur für den ÖFB-Teamverteidiger geht mit dem Auftritt im Camp Nou, einer der größten Fußball-Bühnen der Welt (Kapazität 99.354 Zuschauer), ein Traum in Erfüllung. Auch Glasners Vorfreude auf dieses spezielle Erlebnis ist riesig. Im Gegensatz zum Dezember 2015, als der damalige LASK-Coach mit seiner Familie in den Genuss einer Stadionführung kam, darf er diesmal den Rasen vor und nach dem Spiel betreten.

"Das ist eine besondere Geschichte. Da denkt man sich natürlich schon, dass sich der schwierige Weg, selbst Cheftrainer zu werden, ausgezahlt hat", sagte Glasner vor gut einer Woche im Interview mit OÖN-Sportredakteur Harald Bartl.

Laimer und Trauner im Fokus

Auch RB Leipzig peilt heute (18.45 Uhr, ORF 1) in Bergamo mit dem in Hochform agierenden Mittelfeldmotor Konrad Laimer den Einzug in das Semifinale an. Die Sachsen, die keine einzige ihrer jüngsten 14 Partien verloren haben, stellen sich nach dem 1:1 im Heimspiel gegen Atalanta auf einen heißen Tanz ein.

Damit rechnet auch Feyenoord-Verteidiger Gernot Trauner in der Europa Conference League in Prag. Der mit pfeilschnellen Offensivspielern ausgestattete LASK-Bezwinger Slavia erreichte im ersten Duell in Rotterdam ein 3:3. (alex)