Torhüter: „Ich musste mit Corona spielen“

Um Spielpraxis zu bekommen, war Ron-Thorben Hoffmann abgelaufene Saison vom FC Bayern München an den englischen Drittligisten AFC Sunderland ausgeliehen worden. „Zum Jahreswechsel habe ich mich (mit Corona; Anm.) angesteckt und das hat alles verändert“, berichtet der 23-Jährige nun in der deutschen Bild-Zeitung.

Ausreichend Zeit zur Genesung bekam der Deutsche laut eigenen Angaben nicht. „Als ich nach sieben Tagen Quarantäne zurückkam, ging es gleich wieder ins Tor zurück - obwohl der Schnelltest noch leicht positiv war. Ich musste mit Corona spielen“, so Hoffmann weiter.

Während der anschließenden drei Spiele habe er sich zunehmend schlechter gefühlt. „Ich hatte Schwindelgefühle und ein Stechen im Herzen, wie auch Kurzatmigkeit.“ Als die Symptome ab dem zweiten Spiel stärker geworden seien, habe er die Vereinsführung informiert. Nachuntersuchungen habe es allerdings nicht gegeben, weder am Herzen noch an der Lunge. „Es wurden nicht einmal mehr Schnelltests vor den Spielen gemacht“, gab der Keeper an.

Leihe ausgelaufen

„Ich hatte wirklich Schiss, dass mir so etwas wie bei Alphonso Davies oder Rune Jarstein auch passieren könnte“, verwies Hoffmann auf zwei Fußball-Profis die sich eine Herzmuskelentzündung zuzogen. Die im Leihvertrag festgeschriebene Spielanzahl für einen verpflichtenden Kauf wurde letztlich nicht erreicht, weshalb Hoffmann nun zum FC Bayern zurückgekehrt ist. Ein Wechsel in die zweite deutsche Bundesliga gilt als wahrscheinlich.

In seinem Instagram-Posting vor einer Woche klang Hoffmanns Abschied aus Sunderland noch versöhnlicher. Da bedankte er sich dafür, was das Team alles für ihn getan hatte: