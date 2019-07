Top-Klubs zu Gast in Oberösterreich

Oberösterreich ist aktuell nicht nur wegen der Temperaturen ein Hotspot: Fußballklubs aus ganz Europa wärmen sich in Trainingslagern für die neue Saison auf. Gleich drei Vereine der deutschen Bundesliga schlagen in Windischgarsten ihr Trainingscamp auf – allen voran Eintracht Frankfurt mit Trainer Adi Hütter.

Was für Oberösterreich spricht: "Die gute Infrastruktur, die Hotellerie und das Wetter", erklärt Thomas Plasser von "Global Sports". Seit sieben Jahren bietet die Agentur Komplettpakete für Trainingslager. "Es ist ungemein wichtig, dass wir viele Teams im Land haben, weil eine wesentliche Entscheidungsgrundlage ist, dass es gute Testspielgegner in der näheren Umgebung gibt."

Die Idee dazu, Fußballteams nach Oberösterreich zu bringen, entstand 2007: Da organisierte Geschäftsführer Heinz Rosenauer den Aufenthalt von Neftschi Baku im Rahmen des Europacupduells mit der SV Ried. Der nächste Schritt war ein Dreierturnier in Bad Wimsbach: Beim Landesligisten ist Rosenauer seit Jahren Kassier, Plasser inzwischen Trainer. Udinese, PAOK Saloniki und Austria Salzburg spielten in Bad Wimsbach – damals noch über eine andere Agentur organisiert.

Rosenauer und Plasser nahmen das Geschäft danach selbst in die Hand, inzwischen bringen sie 20 Klubs nach Oberösterreich, Niederösterreich und in die nördliche Steiermark. Plasser: "Durch die Play-off-Systeme in vielen Ländern ist die Vorbereitung der Trainingslager kurzfristiger geworden."

Die meisten Klubs bleiben sieben bis zehn Tage, durchschnittlich werden 40 Personen untergebracht – je größer der Klub, desto größer die Delegation. "Bei Dynamo Moskau sind fast mehr Betreuer als Spieler dabei", erzählt Plasser. Der russische Erstligist testet heute in St. Georgen an der Gusen gegen Sparta Prag (18 Uhr). Gut möglich, dass LASK-Stürmer Samuel Tetteh zuschaut: Beim tschechischen Europa-League-Starter steht sein jüngerer Bruder Benjamin Tetteh unter Vertrag. Ebenso heute spielt die SV Guntamatic Ried gegen den ungarischen Klub Gyirmot (Enzenkirchen, 18 Uhr) und Slovan Liberec gegen Apollon Limassol (Ansfelden, 18 Uhr).

Bei etwa 100 Euro pro Kopf beginnt die Preisliste mit Übernachtung, Verpflegung und Trainingsmöglichkeiten. "Nach oben sind durch Extrawünsche keine Grenzen gesetzt", erzählt Plasser. Einige Teams bringen etwa einen eigenen Koch mit, andere bestellen mobile Fitnessgeräte. In diesem Sommer fragte Limassol um ein außergewöhnliches Extra an: Am trainingsfreien Tag steht ein Jagdausflug auf dem Programm.

Hütter spielt in Wels

Stammgast in Oberösterreich ist Adi Hütter: Schon mit den Berner Young Boys lief er sich in Windischgarsten warm, diesmal kommt er mit Frankfurt ins Hotel Dilly. Es begann mit einer Einladung zum Golfturnier und einem Familienurlaub, jetzt ist er jedes Jahr mit seinen Mannschaften zu Gast. "Wir finden hier perfekte Bedingungen vor", erklärt Hütter. "Das Wichtigste für mich sind die Trainingsmöglichkeiten. Der Platz ist in perfektem Zustand und gleich beim Hotel. Das Essen ist top, die Zimmer sind top." Mit der Eintracht kommt er am 26. Juli, am Tag nach dem Hinspiel in der Europa-League-Qualifikation. Vor dem Retourmatch steht am 28. Juli der Test beim FC Wels auf dem Programm. Auch Hoffenheim mit den ÖFB-Teamspielern Florian Grillitsch, Stefan Posch und U21-Kicker Christoph Baumgartner schlägt zum dritten Mal die Trainingslager-Zelte in Oberösterreich auf.

"Das Projekt ‚Fußball-Trainingscamps‘ stellt eine Win-Win-Situation dar: Sport und Tourismus sind in einem starken Doppelpass erfolgreich", erklärt Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner. Die Trainingslager bringen Oberösterreich für die ausländischen Fans touristisch auf die Landkarte, dazu werden 14.000 zusätzliche Nächtigungen erwartet.

Internationale Testspiele in Oberösterreich

Heute 18 Uhr Enzenkirchen SV Guntamatic Ried – FC Gyirmot

18 Uhr Enzenkirchen SV Guntamatic Ried – FC Gyirmot 18 Uhr St. Georgen/Gusen AC Sparta Prag – Dynamo Moskau

18 Uhr Ansfelden Slovan Liberec – Apollon Limassol

Mittwoch 17 Uhr Bad Hall Apollon Limassol – Bohemians Prag

17 Uhr Bad Hall Apollon Limassol – Bohemians Prag Donnerstag 18 Uhr Pettenbach FC Blau-Weiß Linz – TSV 1860 München

18 Uhr Pettenbach FC Blau-Weiß Linz – TSV 1860 München Freitag 17 Uhr Bad Leonfelden LASK – AC Sparta Prag

17 Uhr Bad Leonfelden LASK – AC Sparta Prag 17 Uhr Wels Slovan Liberec – Dynamo Moskau

18 Uhr Pasching FC Juniors OÖ – FC Gyirmot

Samstag 15.30 Uhr Bad Wimsbach SK Rapid – FK Jablonec

15.30 Uhr Bad Wimsbach SK Rapid – FK Jablonec 17 Uhr Perg LASK – Bohemians Prag

Sonntag 16 Uhr Ried SV Guntamatic Ried – TSV 1860 München

16 Uhr Ried SV Guntamatic Ried – TSV 1860 München Dienstag, 9. Juli 18 Uhr Rohrbach U. Raiffeisen Gurten – FC Heidenheim

9. Juli 18 Uhr Rohrbach U. Raiffeisen Gurten – FC Heidenheim Freitag, 12. Juli 18 Uhr Windischgarsten SV Guntamatic Ried – 1. FC Union Berlin

12. Juli 18 Uhr Windischgarsten SV Guntamatic Ried – 1. FC Union Berlin Samstag, 13. Juli 15 Uhr Stadion Linz FC Blau-Weiß Linz – 1. FC Union Berlin

13. Juli 15 Uhr Stadion Linz FC Blau-Weiß Linz – 1. FC Union Berlin 15.30 Uhr Pasching LASK – FC Heidenheim

18 Uhr Steyr Vorwärts Steyr – FC Red Bull Salzburg

Donnerstag, 27. Juli 17 Uhr Bad Wimsbach TSG 1899 Hoffenheim – Hellas Verona

27. Juli 17 Uhr Bad Wimsbach TSG 1899 Hoffenheim – Hellas Verona Freitag, 28. Juli 18 Uhr Wels FC Wels – Eintracht Frankfurt



Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.