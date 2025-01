Top-Klub hat Interesse: Kehrt Oliver Glasner nach Deutschland zurück?

Der Start in die neue Saison in der englischen Premier League verlief für Oliver Glasner und Crystal Palace nicht unbedingt nach Wunsch: In den ersten acht Spielen gelang kein Sieg. Mittlerweile hat der Rieder und sein oberösterreichisches Trainerteam um Michael Angerschmid oder Ronny Brunmayr längst wieder der Weg aus der Krise gefunden: In den jüngsten sechs Spielen holten die Londoner elf Punkte.

Aktuell verweilt der Klub des 50-Jährigen auf Rang 13 im englischen Oberhaus. Geht es nach der deutschen "Sport Bild", könnte Glasner im Sommer aber wieder nach Deutschland zurückkehren.

Demnach zählt Glasner neben Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) und dem vereinslosen Roger Schmidt zu den drei Topkandidaten bei RB Leipzig, sollte der Red-Bull-Klub nicht länger an Marco Rose festhalten wollen. Mit allen drei Trainern sollen die Leipziger in Kontakt stehen.

Wie und ob es mit Rose weitergeht, hängt vom sportlichen Erfolg in der Rückrunde ab. Fest im Sattel scheint der ehemalige Salzburg-Cheftrainer aber schon seit geraumer Zeit nicht mehr zu sitzen. Sein Vertrag in Leipzig läuft bis Juni 2026, auch Glasner ist bis zu diesem Datum an Crystal Palace gebunden.

