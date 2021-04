Timo Werner klebt das Pech an den Fersen

Der FC Chelsea hat sich eine passable Ausgangsposition für das Rückspiel im Fußball-Champions-League-Halbfinale am kommenden Mittwoch verschafft. Nach dem 1:1 bei Real Madrid genügt den "Blues" bereits ein 0:0, um das Endspiel zu erreichen. Trainer Thomas Tuchel war trotzdem nicht zufrieden. "So gut, wie wir in der ersten halben Stunde gespielt haben, hätten wir das Spiel vielleicht schon da für uns entscheiden müssen", sagte der Deutsche, der einer vergebenen Top-Chance von Timo Werner (aus knapp fünf Metern) nachtrauerte (10.). "In diesem Moment waren wir traurig und sauer. Aber nach einem freien Tag muss er das Kinn wieder hochnehmen." Werner klebt seit geraumer Zeit das Pech an den Fersen, auch in der deutschen Nationalmannschaft ließ er den einen oder anderen Sitzer aus. Das nagt am Selbstvertrauen.

Real-Stürmer Karim Benzema ist die Abschlussschwäche fremd. Der Franzose rettete den Madrilenen mit einem feinen Volley-Treffer in der 29. Minute ein Unentschieden. Es war bereits das 71. Tor des Vollblutstürmers in der "Königsklasse". "Wir leben noch", betonte Real-Coach Zinedine Zidane: "Wir sind froh, wie das Spiel insgesamt gelaufen ist. Nach der Pause waren wir viel besser und hatten die Kontrolle. Es ist alles möglich." Das Gegentor von Christian Pulisic (14.) tut trotzdem weh.