Tedesco soll bei Leipzig Nachfolger von Marsch werden

Der deutsche Fußball-Bundesligist Leipzig hat den Nachfolger von Jesse Marsch gefunden: Der vormalige Schalke-Trainer Domenico Tedesco soll vor der Unterschrift stehen. Der 36-Jährige stand nach der Trennung von Salzburg-Meistertrainer Marsch von Anfang an auf der Kandidatenliste. Roger Schmidt, der Salzburg ebenso zum Double geführt hatte, nahm sich selbst aus dem Rennen, weil er seinen Vertrag bei Eindhoven erfüllen will.

"Es kann sehr schnell gehen", sagte Klubboss Oliver Mintzlaff unmittelbar nach dem 2:1 in der Champions League gegen Manchester City. "Wir sind in guten Gesprächen und haben das Gefühl, dass der Trainer, den wir verpflichten werden, perfekt zur Mannschaft passt." Tedesco könnte schon am Samstag in der Bundesliga gegen Mönchengladbach sein Debüt geben. Im vergangenen Sommer hatte der Deutsch-Italiener seinen Vertrag bei Spartak Moskau "aus familiären Gründen" aufgelöst.

Seit der Trennung von Marsch wurde Leipzig von Achim Beierlorzer aufgestellt. Mit dem Interimstrainer wurde in der Champions League das Mindestziel erreicht. Der Sieg gegen Manchester City fixierte aus eigener Kraft den dritten Platz; weil Brügge gleichzeitig gegen Paris Saint-Germain verlor, wäre Leipzig ohnehin in die Zwischenrunde der Europa League umgestiegen. Konrad Laimer wurde zum "Mann des Spiels" gewählt. "Wir haben wieder einmal gezeigt, dass wir gegen die Besten aus Europa mithalten können und auch gewinnen können", sagte der ÖFB-Teamspieler, der den ersten Treffer vorbereitet hatte.

"Von Woche zu Woche besser"

ÖFB-Teamkollege David Alaba glänzte bei Real Madrids 2:0 gegen Inter Mailand als Abwehrchef. "Wir wussten, dass Inter Qualität in seinen Reihen hat, sie gerne den Ball haben und auch laufen lassen, aber wir waren speziell in der Defensive sehr organisiert und konzentriert", sagte der 29-Jährige bei Sky. "Man lernt sich in den ersten Wochen auch erst kennen. Es ist auch für mich ein bisschen ein anderes Spiel, als ich es gewohnt war. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber man sieht, dass es von Woche zu Woche besser wird, dementsprechend sind auch jetzt die Ergebnisse da, die wir uns vorstellen."

Den vakanten Achtelfinalplatz hinter Liverpool erkämpfte in Gruppe B Atletico Madrid mit dem 3:1 im direkten Duell mit dem FC Porto. In der hektischen zweiten Halbzeit hatte zuerst Atleticos Yannick Carrasco Rot gesehen (67.), danach wurden Wendell und Marchesin vom FC Porto ausgeschlossen (70., 75.). Liverpool gewann mit dem 2:1 beim AC Mailand auch das sechste Gruppenspiel – als erster englischer Klub. "Ehrlich gesagt fühle ich nicht oft Stolz im Fußball, weil ich meistens mit guten Dingen rechne. Aber heute Abend bin ich sehr stolz", sagte Trainer Jürgen Klopp nach dem Schlusspfiff.