Sturm in Youth League mit 4:1-Auftaktsieg in Brest

Luca Weinhandl, Youba Koita und Ermal Krasniqi jubeln über den ersten Sieg in der Youth League

Die Grazer setzten sich in der ersten Runde der Ligaphase bei Stade Brest in Frankreich mit 4:1 (2:0) durch. Der bereits bei den Sturm-Profis erfolgreiche Stürmer Leon Grgic schnürte in der Bretagne einen Doppelpack (17., 94.). Die weiteren Tore der Steirer erzielten die Mittelfeld-Akteure Martin Kern (40.) und Youba Koita (80.).

Salzburgs Junioren waren am Vortag mit einem 3:2-Sieg bei Sparta Prag in den Bewerb gestartet. Im Meisterweg des Nachwuchs-Europacups, der im Gegensatz zur Ligaphase im K.o.-Modus ausgetragen wird, ist auch Rapid vertreten. Die Hütteldorfer treffen dort Ende Oktober bzw. Anfang November in Hin- und Rückspiel auf SC Braga.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper