Sturm Graz trotzte Lazio Rom ein 0:0 ab

Sturm Graz feierte einen Achtungserfolg: Österreichs Fußball-Vizemeister rang Lazio Rom in der Europa League ein 0:0 ab und war dabei lange dem Sieg näher als der aktuelle Vierte der Serie A.

"Man muss schon stark sein, um gegen so eine Klassemannschaft eine solche Leistung zu bringen", sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer. "Es ist schade, dass wir aus der Überlegenheit in den ersten 30 Minuten kein Kapital schlagen konnten." William Böving (14.), Albian Ajeti (14.) und Jon Gorenc-Stankovic (22.) scheiterten an Lazio-Torhüter Ivan Provedel, beim verunglückten Pass des Schlussmanns nahm Tomi Horvat das Geschenk nicht an (19.).

10:1 lautete das Torschussverhältnis zur Pause, nach den Chancen von David Affengruber (50.) und Horvat (60.) schwanden allerdings die Kräfte. Siebenhandl griff gegen Manuel Lazzari (61.) und Ciro Immobile (72.) ein, ein Tor des Lazio-Kapitäns wurde wegen Abseits aberkannt (80.). Spätestens nach Gelb/Rot gegen Yusuf Gazibegovic (82.) ging es nur noch darum, das 0:0 zu verteidigen. Es gelang – der Punkt war die verdiente Belohnung für die Leistung.

Austria unterlag Villarreal 0:5

Auch die Austria versteckte sich in der Europa Conference League beim auswärts gegen Villarreal nicht – und ging 0:5 unter. Manfred Fischer vergab per Kopf (10.), der Schuss von Dominik Fitz ging an die Latte (28.), Muharem Huskovic scheiterte an Torhüter Filip Jörgensen (60.) – im Gegensatz zu Sturm konnten die Wiener aber die Chancen des Favoriten nicht verhindern: Alex Baena (18.), Arnaut Danjuma (43.) und Jose Luis Morales (77., 80., 88.) machten Tore daraus.