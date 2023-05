Stürmer-Legende über Erling Haaland: „Er ist ein Freak“

„Ich meine das höflich - Erling Haaland ist ein Freak“, sagte die englische Stürmerlegende Alan Shearer nach dem 50. Saisontor des Norwegers der BBC und betonte: „Wenn man sich einen Mittelstürmer malen könnte, würde er ungefähr so aussehen wie er.“

Haaland erzielte beim 2:1 (2:1) des Titelverteidigers Manchester City beim FC Fulham am Sonntag im 32. Ligaspiel seinen 34. Treffer (3.). Er schloss damit zu den Rekordhaltern Andy Cole (1993/94) und Shearer (1994/95) auf, die jeweils 42 Saisonspiele benötigt hatten.

Zuletzt vor 92 Jahren

50 Tore in allen Wettbewerben hatte ein Erstligaspieler in England zuletzt vor 92 Jahren geschafft. Tom "Pongo" Waring erreichte diese Marke 1930/31 für Aston Villa. Auch City-Teammanager Pep Guardiola zeigte sich "sehr beeindruckt" von Haaland und lobte nach dem Sprung an die Tabellenspitze die "starke Mentalität" des 22-Jährigen beim Foulelfmeter zur Führung.

Der britische Rekord liegt übrigens bei 63 Toren. Der legendäre Dixie Dean stellte ihn 1927/28 im Trikot des FC Everton auf. Haaland bleiben noch bis zu zehn Saisonspiele, um die Bestmarke zu knacken

