Am Sonntag hat der ehemalige FC-Tirol-Tormann mit einem 2:1-Heimsieg im Derby gegen Ujpest Budapest vor 20.000 Zuschauern vier Runden vor Ende der Meisterschaft den Titel gewonnen. Zuvor hatte man sich schon für das Cupfinale qualifiziert. "Stani" könnte also wie 2016 in Polen mit Legia Warschau auch in Ungarn das Double holen.