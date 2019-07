Steyrer Kicker erzielte in den USA Sensationstor

Vor drei Jahren erfüllte sich der 23-jährige Steyrer, der in der AKA Ried ausgebildet wurde, seinen Traum und wechselte nach South Carolina. Dort schnürt er für das College-Team der "South Carolina Gamecocks" die Schnuhe und studiert an der Universität. Sein Ziel ist der Wechsel in die Major League Soccer – die Liga der Profis.

Beim letzten Spiel schoss der 23-jährige sein Team auf spektakuläre Art und Weise zu einem 3:2-Sieg. Kurz vor Schluss bekam Mayr-Fältén in der eigenen Hälfte den Ball, schaute kurz auf und schoss dann den Ball aus 55 Metern ins Netz - Marke Traumtor.

LUCA MAYR GAME WINNER ALL THE WAY FROM STATESBORO!! @TormentaFC_2 wins after being a man down for more than a half! @USLLeagueTwo #GoalOfTheWeek #DRWvTRM pic.twitter.com/77vBzX9f91