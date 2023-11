St. Pölten hat das Viertelfinale im Visier

Die Kickerinnen von Arsenal, Wolfsburg, Juventus Turin oder Manchester United müssen zuschauen, wenn am Dienstag die Gruppenphase der Frauen-Champions-League angepfiffen wird. St. Pölten ist dabei und empfängt gleich zum Auftakt mit Brann Bergen (18.45 Uhr) jenen Gegner, über den wohl der Weg zum großen Ziel führt: Einzug in das Viertelfinale. "Es ist gleich ein entscheidendes Spiel", sagte Trainerin Liese Brancao.

Sie hatte bereits nach der Auslosung den zweiten Platz hinter den Favoritinnen aus Lyon ins Auge gefasst. Dieser würde den Sprung in die K.o.-Runde bringen. Brancao: "Es ist eine Gruppe, in der man Zweiter, aber auch Vierter werden kann. Aber wir müssen groß träumen, wenn wir etwas erreichen wollen." Ihr Team hat sich wie im Vorjahr durch die Qualifikation gekämpft, Slavia Prag war da bereits Gruppengegner. 1:0 und 1:1 endeten die Partien. Auch für Barbara Dunst, Verena Hanshaw und Virginia Kirchberger wird es heute mit Frankfurt in Malmö gegen Rosengard ernst. Morgen steigt ein ÖFB-Duell: Laura Feiersinger ist mit dem AS Rom bei Bayern München mit Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng zu Gast.

Die sportliche Herausforderung ist groß, der finanzielle Aspekt nicht annähernd so bedeutend wie bei den Herren: Jeder Teilnehmer der Gruppenphase erhält 400.000 Euro. Zum Vergleich: Bei den Männern erhielt Salzburg heuer als Startprämie mehr als 15 Millionen Euro.

