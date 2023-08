Spielt Harry Kane bereits heute für die Bayern?

Selten hat sich ein Transfer des FC Bayern München so lange gezogen wie jener des Engländers Harry Kane. Gestern Abend hob der Charterflieger dann doch endlich in Richtung Privatflughafen Oberpfaffenhofen ab – wo die Bayern-Delegation den 30-jährigen Kapitän der englischen Nationalmannschaft bereits sehnsüchtig erwartete, um Kane in Empfang zu nehmen. 100 Millionen Euro mussten die Bayern am Ende auf den Tisch legen, um das "Ja" von Tottenham-Besitzer David Levy zu erhalten. Kanes Vertrag wäre noch ein Jahr lang gelaufen. 20 Millionen Euro könnten durch Bonuszahlungen noch hinzukommen. Kane unterschreibt einen Vertrag bis 2027 und soll ein Jahresgehalt von rund 25 Millionen Euro erhalten.

Vor dem Abflug hatte es noch ein letztes langes Hin und Her gegeben. Tottenham hatte noch zu Mittag den Abflug der Maschine gestoppt, weil man noch kleinere Transferdetails nachverhandeln wollte. Dass Kane bereits beim heutigen Supercupfinale gegen Leipzig (20.45 Uhr, Allianz-Arena München) zum Einsatz kommt, wäre möglich. Dazu müsste aber mit der Anmeldung und Freigabe alles sehr schnell gehen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel: "Es bleiben alle Möglichkeiten offen. Aber solange nichts offiziell ist, wird der Trainer nicht darüber sprechen."

Sabitzer-Debüt im Cup

Während die Bayern und Leipzig heute den ersten Titel untereinander ausspielen, sind die Konkurrenten in der ersten Cup-Runde am Ball. Marcel Sabitzer, der bei beiden Supercup-Kontrahenten gespielt hat, dürfte für seinen neuen Klub Dortmund gegen Viertligist Schott Mainz heute sein Pflichtspieldebüt geben (15.30 Uhr).

