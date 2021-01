Spanische Zeitung veröffentlichte Messis "pharaonischen" Barca-Vertrag

Die Unruhe beim FC Barcelona nimmt kein Ende. Die spanische Zeitung "El Mundo" hat am Wochenende aus einem geheimen Papier zitiert, und den Vertrag von Superstar Lionel Messi beim hochverschuldeten FC Barcelona veröffentlicht.

El Mundo bezeichnete den Vertrag als "pharaonischen Vertrag, der Barcelona ruiniert." Der Klub reagierte sofort mit einer Pressemitteilung, wies jegliche Mitschuld an der Veröffentlichung des geheimen Dokuments von sich und versprach Messi volle Unterstützung.

Von Messi selbst gab es bis dato noch keine Stellungnahme. Laut "El Mundo" soll Messi den Klub seit 2017 rund 555 Millionen Euro gekostet haben. Die Zahl sei die Summe aus seinem Gehalt, Werberechten und einer Reihe unveröffentlichter Boni, Zulagen und Prämien, die von diversen Saisonzielen abhängen.

Von diesen rund 555 Millionen Euro sollen Messi nach Abzug von Steuern noch rund 297 Millionen Euro geblieben sein. Das ergibt einen Tagesverdienst von rund 210.000 Euro pro Tag. Der Vertrag wurde von Messi sowie unter anderem von Barcas Ex-Präsident Josep Bartomeu unterschrieben. Vor Messis Unterschrift hatte es 2017 monatelange Verhandlungen und Verzögerungen gegeben. Damals wurde auch eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 700 Millionen Euro festgesetzt. Alleine das "Handgeld" für die Unterzeichnung des Vertrags soll rund 97,9 Millionen Euro ausgemacht haben.

Ob der 34-Jährige nach dieser Saison beim FC Barcelona bleibt, ist mehr als fraglich. Ein Weggang im Sommer vergangenen Jahres war an Vertragsinhalten gescheitert. Er gehört seit fast 21 Jahren dem Klub an, ärgerte sich zuletzt aber immer wieder über Indiskretionen. In diesem Sommer kann er die Katalanen ablösefrei verlassen.

Jüngst war bekannt geworden, wie groß die finanzielle Not des Traditionsklubs ist. 1,17 Milliarden Euro Schulden lasten auf dem FC Barcelona, rund 730 Millionen davon seien kurzfristig. Der Verein verhandelt bereits mit seinen Profis über einen Gehaltsverzicht von insgesamt 190 Millionen Euro.

