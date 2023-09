Nach Kuss-Skandal: Spanien feuert Frauen-Weltmeistertrainer Vilda

Vilda galt als Verbündeter von Rubiales, der bei der WM-Siegesfeier Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst hatte. Trotz massiver Kritik lehnte es Rubiales bisher ab, sein Amt aufzugeben. Von der FIFA wurde er allerdings für 90 Tage suspendiert.

Die RFEF wendete sich zudem mit der Bitte um Entschuldigung an die Öffentlichkeit. "Wir müssen uns aufrichtig entschuldigen und eine feste und verbindliche Verpflichtung eingehen, dass solche Ereignisse sich nie wiederholen dürfen", hieß es in einem Brief von RFEF-Interimspräsident Pedro Rocha. Darin spricht Rocha von einem "völlig inakzeptablen Verhalten des höchsten Vertreters" (des Verbandes).

"Das Verhalten von Herrn Rubiales repräsentiert weder die Werte, die vom spanischen Verband verteidigt werden, noch die Werte der spanischen Gesellschaft als Ganzes", heißt es in dem Brief von Rocha. "Der Schaden, der dem spanischen Fußball, dem spanischen Sport, der spanischen Gesellschaft und allen Werten des Fußballs und des Sports zugefügt wurde, war enorm."

Mehr zum Thema Fußball International Nach Kuss-Eklat: Spanien-Stars unterstützen WM-Frauen MADRID. Spaniens Fußballer haben sich geschlossen hinter die Weltmeisterinnen aus dem eigenen Land gestellt. Nach Kuss-Eklat: Spanien-Stars unterstützen WM-Frauen

Mehr zum Thema Fußball International Fußball-WM: "Kuss-Gate" nach Finale sorgt für heftige Kritik MADRID. Spaniens Fußball-Chef Luis Rubiales zwang Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem Finale einen Kuss auf den Mund auf ... Fußball-WM: "Kuss-Gate" nach Finale sorgt für heftige Kritik

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper