Spaniens Europameister Rodri gewann erstmals den Ballon d'Or

Rodri gewann mit Spanien im Sommer den EM-Titel und wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Mit City holte der 28-Jährige zum vierten Mal in Folge den englischen Meistertitel. Der zum fünften Mal verliehene Ballon d'Or féminin ging wie vor einem Jahr an die Spanierin Aitana Bonmati vom FC Barcelona.

Rodri, der aktuell mit einem Kreuzbandriss ausfällt, gewann die Wahl, die erstmals gemeinsam von "France Football" und der Europäischen Fußball-Union UEFA organisiert wurde, vor Vinícius Júnior (Real Madrid) sowie dessen Teamkollegen Jude Bellingham und Dani Carvajal. Da der als Favorit gehandelte Vinícius Júnior wie auch Bellingham im Théâtre du Châtelet leer ausging, sagte Reals Delegation die Reise nach Paris kurzfristig ab.

"Es ist klar, dass beim Ballon d'Or Real Madrid nicht respektiert wird. Und Real Madrid wird nirgendwo hingehen, wo es nicht respektiert wird", hieß es in einem Statement des spanischen Rekordmeisters. Die Madrilenen triumphierten in der vergangenen Saison in der Champions League und gewannen zudem den Meistertitel. Real wurde in Abwesenheit als Mannschaft des Jahres bei den Männern ausgezeichnet und stellte mit Carlo Ancelotti auch den Trainer des Jahres.

Der Ballon d'Or wird seit 1956 vergeben und war lange die Auszeichnung für den besten europäischen Spieler. Von 2010 bis 2015 wurde der Ballon d'Or durch eine Kooperation des französischen Medienkonzerns Groupe Amaury mit dem Weltverband FIFA als Preis an die Weltfußballerin und Weltfußballer vergeben. Seit diesem Jahr besteht die Zusammenarbeit mit der Europäischen Fußball-Union.

